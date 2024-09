Ya hay más de 5.500 personas inscriptas y ayer se presentaron las remeras de la nueva edición

CAMPANA.-Tenaris y el Club de Corredores revelaron las casacas de la carrera 2023, que tiene logo renovado, nue vos colores y más calidad de tela, pensada para brindar ma yor comodidad y contribuir a la performance de los y las atletas.

Se podrá participar en dos modalidades: 3K Recreativo y 10K Competitivo.

Para ambas hay que reali zar la inscripción en el sitio web que luego se concreta de manera presencial en ofici nas de Campana o Ciudad Autó noma de Buenos Aires. La 10K Tenaris será el próximo domingo 10 de septiembre.

Tenaris y el Club de Corre dores presentaron ayer oficial mente una nueva edición de la 10K Tenaris, una de las carreras más convocantes del corredor norte bonaerense.

En su 18º aniversario, la tra dicional competición contará con remeras de color gris (para la prueba de 10K) y turquesa (para la de 3K), logo renovado y una calidad de tela optimizada con el objetivo de brindar comodidad y contribuir a la performance de los y las atletas.

«El año pasado, después de dos años de interrupción por la pandemia, tuvimos récord de participación. Para esta edición, ya llevamos más de 5.500 personas inscriptas.

Sabemos que por lo gene-ral los últimos días previos al cierre de inscripción el vecino acude masivamente a anotar se. Este año, el proceso de inscripción es más digital que nunca, sin la necesidad imprimir formularios.

Así, la 10K Tenaris fortale-ce su perfil sustentable, algo que produndizaremos el día de la carrera con la plantación de árboles nativos en el Campito de Siderca para compensar la huella de carbono del evento», explicó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad.

Por su parte, Ariel Arce, encargado de recorridos del Club de Corredores de Buenos Aires, desafió a atletas de otras localidades a sumarse a la 10K Tenaris y brindó recomendaciones: «El circuito Recreativo es muy aconsejable para fami-lias con niños pequeños.

En cambio, el de 10K es realmente un reto deportivo.

Siempre lo digo, sobre todos a aquellos que están acostumbrados a correr en Capital Federal: el de Campana es un recorrido no solamente hermo so, sino también exigente por sus subidas y bajadas.

Sin dudas, la 10K Tenaris es una competición muy es pecial».

El circuito por Campana incluye las plazas Eduardo Costa, España e Italia, la avenida Ing. Agustín Rocca, la vieja Estación y el circuito ‘verde’ conformado por la calle Luis Costa y el Campito de Siderca, la ansiada meta. Como todos los años, habrá un operativo de seguridad y de tránsito coordinado con las autoridades locales.

PARTICIPAR EN DOS MODALIDADES

Los y las atletas podrán par ticipar en dos modalidades: 3K Recreativo y 10K Competitivo.

Para competir en los 10K, se debe adjuntar una foto de apto médico actualizado en el formulario de inscripción y firmarlo digitalmente. Una vez realizado el registro, hay que acercarse a las oficinas de atención: Hotel Siderca (Bal carce 277, Campana), de lunes a sábado de 11 a 19 hs; o Club de Corredores (Monroe 916, CABA), de lunes a viernes de 10 a 18 hs y el sábado 9/9 de 8.30 a 14 hs.

Allí se asignará un número de corredor, el voucher para retirar la remera el día de la 10K Tenaris y el voucher para el chip en el caso de las personas que corran los 10K.

Además, para hacer efecti-va la inscripción, se deberá lle var un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo, harina o aceite) que será donado a instituciones de bien público de la zona.

En 2022, la 10K Tenaris permitió reunir más de 7500 alimentos gracias a la solidaridad de los y las corredoras.

INSCRIPCIONES

Hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 8 de septiembre.

La carrera será se correrá el domingo 10, con largada a las 10hs. Para inscripción y más información, ingresar a www.10ktenaris.com.ar

Se realizó ayer una conferencia de prensa por la Maraton 10K Tenaris Las remeras serán de distintas tonalidades de acuerdo a la distancia (10K y 3K)

Comparte esto: Facebook

X