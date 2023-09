El Municipio evalúa si otorga el bono de 60 mil pesos a sus empleados

Tras varios días de estudio de cómo aplicar la medida dispuesta el último domingo por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, finalmente en la gestión bonaerense definieron que se va a pagar sobre la paritaria en el caso de que el aumento del mes “dé menor” a la suma de $60 mil.

La novedad es que dispondrá de un fondo de $12 millones para asistir a los municipios bonaerenses que decidan pagar la suma fija a sus trabajadores municipales y no dispongan de los recursos.

El tema de los municipios era complejo. Hay distritos que habían avisado que no podrían pagar lo dispuesto por Massa como ocurrió con los intendentes de la oposición. En lo que respecta a los distritos oficialistas solo dos -Ensenada y San Martín- habían oficializado que se harían cargo de la recomposición económica.

En tanto, en lo que respecta a Zárate; trascendió que están charlando este tema con la gobernación.

AUMENTO DE AGOSTO

Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Zárate señalaron que aún no hay novedades respecto a este tema aunque confirmó que hoy los empleados públicos recibirán un 13% de aumento correspondiente al mes de agosto, a cobrar precisamente hoy como último día del mes.

“FONDO COVID”

Desde el primero de enero que todos los intendentes comenzaron a devolver al Estado bonaerense los créditos provinciales otorgados por la pandemia, llamados “Fondo Covid”.

Los créditos otorgados a través del Banco Provincia en concepto de “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado en el 2020 y en plena pandemia y restricciones denominado popularmente como “Fondo Covid”; siguen siendo una preocupación para los intendentes.

Por entonces, los municipios debieron readecuar su sistema sanitario ante la amenaza del Covid-19, recibiendo unos fondos, a tasa preferencial, que debían devolver a finales de 2020. Prorrogado en el presupuesto de 2021 y 2022, llegó el momento de comenzar a devolver esos fondos a la gobernación.

En nuestro distrito, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 4987, autorizando al Departamento Ejecutivo municipal a reprogramar las deudas contraídas con el Estado Provincial en el marco del «Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal».

El fondo mencionado se constituyó para contribuir, desde el Gobierno Provincial, con el pago de sueldos de los empleados municipales, el cual fue una herramienta que ha posibilitado a nuestros funcionarios continuar con su gestión sin sobresaltos, como así también, atender los gastos demandados para la contención de la pandemia por COVID-19.

En principio, el total de la deuda municipal es de $21.200.000 y con un plazo de devolución de 18 meses, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas desde el primero de enero de este año.

El medio de pago son los recursos que le corresponda percibir a este municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos, establecido por la Ley Nº 10.559.

Palacio Municipal en Rivadavia 751.

