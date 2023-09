El Hospital Favaloro vacunará contra la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud del Municipio de Zárate informó que, a partir de septiembre, la vacunación contra la fiebre amarilla estará disponible en la ciudad.

Cabe destacar que es la primera vez que Zárate contará con un vacunatorio contra esta enfermedad, luego de la gestión realizada por la Secretaría ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La misma se llevará a cabo los días martes de 9 a 13 horas en el Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro, ubicado en Avenida Antártida Argentina 3900, con orden médica de aplicación y turno previo, el que será otorgado vía telefónica o presencial.

«La vacuna es gratuita y tan sólo una dosis es suficiente para garantizar protección de por vida», señalaron desde el Municipio.

Fiebre Amarilla

Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene tratamiento, pero puede prevenirse a través de la vacunación específica.

Deben recibir la vacuna quienes no presenten contraindicaciones o precauciones, al menos diez días antes de arribar al destino con riesgo de transmición.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados. No se contagia a través del contacto personal, objetos ni por la leche materna. Si bien cualquier persona puede contraer la fiebre amarilla, las personas de mayor edad y los niños, tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave.

No está autorizada su aplicación para personas de 60 años y más, por el riesgo que esto implica para la salud del usuario y esta contraindicada en niños menores de 6 meses de vida y personas con antecedentes de enfermedades del timo (de cualquier estirpe), embarazadas, Miastenia gravis. Reacción anafiláctica a la ingestión de huevos y sus derivados. Inmunocomprometidos (en especial, oncohematológicos en tratamiento con quimio o radioterapia, tratamientos con corticoides, enfermedades autoinmunes).

