Tres gendarmes detenidos se negaron a declarar y dos manifestaron su inocencia

Días atrás se conoció la detención de cinco miembros de Gendarmería Nacional Argentina que presuntamente se encuentran implicados en la desaparición de más de 15 kilogramos de cocaína que estaban bajo custodia en depósito judicial del Escuadrón 63 de Zárate.

Estas detenciones, que involucran al responsable del depósito, peritos y autoridades del grupo de estudios forenses, se llevaron a cabo después de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Durante el allanamiento, se descubrió la sustracción de 15 paquetes de cocaína de alta pureza.

En el marco del operativo, los agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal (PFA) verificaron que el almacén, que debía contener 26 kilos de cocaína, en realidad sólo contenía 10 kilos. Por tal motivo, cinco miembros de la fuerza nacional fueron arrestados en el marco de una investigación que desarrolla el fiscal federal Sebastián Bringas y junto al juez Charvay.

A comienzos de esta semana, los involucrados debían brindar su versión de los hechos ante el magistrado, pero solo dos de ellos decidieron hablar y lo hicieron para manifestar su inocencia al respecto. Según trascendió, los cinco detenidos estaban al tanto del faltante, pero no lo denunciaron y esperaban que pasara desapercibido hasta que se llevara a cabo la quema del narcótico para su destrucción, un paso procesal que ya había sido ordenado por el magistrado y que era inminente.

Los gendarmes que se declararon inocentes también reconocieron que fue un error no haber denunciado el faltante, a la vez que negaron conocer quién fue el autor del hecho de sustracción. En base a los testimonios, también surgieron nuevas pistas acerca de una serie de irregularidades del grupo de criminalística de la fuerza. Por su parte, el resto de los detenidos hicieron uso de su derecho a no declarar.

