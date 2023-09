Cambia la fecha por el día del Empleado de Comercio: cuándo es y qué día cae

El feriado por el Día del Empleado de Comercio 2023 fue trasladado para el lunes 25 de septiembre, en lugar del 26 de septiembre como indica la fecha original de la conmemoración. Así lo comunicó el sindicato comandado por Armando Cavalieri.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009. Ese día «los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales», indica el artículo 2 de la ley.

Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Por ese motivo, algunos locales no abren sus puertas. De todas maneras, los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.

Por este motivo, el lunes 25 de septiembre algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shoppings van a permanecer cerrados.

