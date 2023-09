Al servicio de la educación y la salud: un emotivo acto por el 30º aniversario del Ceat

En su anexo de Villa Fox, el Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil “Dr. José Bernardo Sciarretta”, conmemoró sus 30 años de servicio en la atención de los niños. Fue un momento en donde la emoción le ganó a las palabras y cuando el agradecimiento estuvo de la mano del merecimiento por tantos años de existencia atendiendo a niños y niñas, desde bebés, con ciertos diagnósticos que justifiquen la intervención interdisciplinaria de profesionales médicos y educativos de la rama Especial.

“Nuestra institución continúa articulando con jardines de la periferia en el marco del proyecto ATDI y en acuerdo con la secretaría de Salud municipal. Agradezco a todos los equipos de trabajo del hospital, a los agentes de salud de las unidades sanitarias, a los equipos transdisciplinarios docentes, a las auxiliares, a los equipos docentes, a las familias. A toda la asociación cooperadora”, comenzó diciendo la directora de la entidad, Nancy Barreto durante el acto.

Dentro de las autoridades invitadas estuvieron presentes la Inspectora Areal de la Modalidad Especial, Andrea Bustos; la consejera escolar, Mariana Vargas; Alejandro Cracco como concejal y miembro del equipo de Neonatología y Pediatría del hospital; representantes de las escuelas especiales 501, 502 y 503; ex directivos, Vilma Molina, Miriam Martinucci y ex inspectoras, Raquel Mainini y Olga de María. También el doctor y ex director del hospital, Alfredo Baroni y en representación de la Cooperativa Eléctrica, Nelson Braillard.

“La educación es un bien público y la modalidad de educación especial cobra importancia como una bandera para todos, garantizando el derecho a la educación universal. Gracias a todas las personas que pasaron por esta entidad, dejando su huella invalorable. Los invito y los convoco a seguir abrazando la diversidad, con el norte puesto en la inclusión, tendiendo puentes de encuentro y que puedan alojar y honrar a la niñez como protagonistas del futuro. Esta entidad entiende y atiende los derechos de la infancia, más allá de los diagnósticos. Juntos es el camino para seguir creciendo como humanidad”, expresó la directora del CEAT.

También habló su primera directora, Vilma Molina; quien hizo un repaso por todos los años de vida de la entidad, “por primera vez salud y educación especial trabajaron juntos. Las profesionales que pasaron por esta institución dejaron todo por este lugar, por los chicos y por sus pares. No olvido el servicio de neonatología y pediatría del hospital, que nos acompañaron en el seguimiento de los bebés. A la asociación cooperadora también. Doy las gracias a todo el personal directivo, técnico, docente, cooperadora por tantos años de servicio”, concluyó Vilma Molina.

Cabe recordar que el establecimiento funciona dentro del proyecto ATDI, por lo tanto es una institución educativa dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, perteneciente a la Modalidad de Educación Especial. Su Equipo Transdisciplinario está integrado por profesionales de Educación: Asistente Educacional, Asistente Social, Terapista Ocupacional, Fonoaudióloga, Profesor y Psicóloga Especial con un posgrado o especialización en Estimulación Temprana.

Como corolario del acto, que se realizó en el patio del establecimiento, se les entregaron reconocimientos a todas las personas que colaboraron directa o indirectamente con la entidad.

