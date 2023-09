Se confirmó la presencia del gobernador Kicillof en Zárate el próximo miércoles

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección por Unión por la Patria, visitará Zárate y Lima el miércoles próximo. Según pudo averiguar LA VOZ, el mandatario bonaerense concentrará la entrega de ambulancias en ambas ciudades.

Cabe recordar que la última vez que Kicillof visitó Zárate fue el 11 de julio pasado para entregar patrulleros y participar de un acto en la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados para apoyar a la lista de Unión por la Patria que encabezada Agustina Propato para las PASO. Ese día también estuvieron presentes el Ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y la senadora nacional Juliana Di Tullio.

EN MAR DEL PLATA

El gobernador bonaerense estuvo ayer en Mar del Plata para dejar inaugurada la etapa final de los Juegos Bonaerenses.

Por otra parte, anunció que construirá en esa ciudad un nuevo hospital de alta complejidad.

«La dificultad de Mar del Plata es que tiene que atender pacientes de otras localidades. Pero lo que más le falta es un plan para que cada una de las localidades pueda dar respuesta de primer nivel, que no haya un solo hospital en la región sino varios», precisó Kicillof.

«Aquí lo que hace falta no es mejorar la infraestructura del hospital que tenemos, es construir un nuevo hospital que complementa al anterior. Pero además hacer los centros de salud que necesita Mar del Plata. Y además hacer nuevos hospitales en Villa Gesell y Nechochea, y también reforzar Miramar para que pueda haber una respuesta integrada», agregó.

EN LA PLATA

Previamente, el jueves pasado, el mandatario provincial estuvo en La Plata, donde fue uno de los protagonistas de la inauguración del Ateneo Raúl Alfonsín. En medio de la campaña, que busca la reelección volvió a polarizar con las opciones que él mismo define como “la derecha” y de la cual participan las estructuras oficiales de la actual Unión Cívica Radical.

Además de Kicillof, en el acto que se desarrolló sobre la Plaza Yrigoyen de la capital bonaerense estuvieron presentes el ex diputado provincial y titular del Ateneo, Ricardo Jano, el diputado nacional Leopoldo Moreau y la dirigente radical Carmela Moreau.

A estos nombres se sumaron, desde España, el embajador Ricardo Alfonsín, el candidato a jefe de gobierno porteño, Leandro Santoro; y el diputado nacional Sergio Palazzo. Todos ellos, de manera virtual.

Kicillof en su última visita a Zárate, antes de las PASO.

