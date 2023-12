UPCN Zárate: “El gremio debe defender al trabajador, escuchar sus necesidades y resolverlas”

El gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tiene una larga historia en Zárate, donde representa a trabajadores de diversos organismos, incluyendo la Dirección General de Escuelas, Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Trabajo, IOMA y jubilados del IPS. El año pasado, lograron un hito importante al firmar el código municipal, lo que les permitió ofrecer sus servicios gremiales a trabajadores municipales.

Una de las piedras angulares de la labor de UPCN en Zárate es brindar asesoramiento gremial y atención médica a sus afiliados. En diálogo con LA VOZ, Marta Mendoza, responsable distrital del gremio, sostuvo: “Trabajamos mucho en lo que es asesoramiento gremial y en la salud de las personas porque es fundamental en el entorno del trabajo y en lo familiar. También nos ocupamos de la familia del trabajador, porque si bien tenemos el paquete social que es como un coseguro que acompaña IOMA, no solamente cubre al trabajador sino también a su familia».

Este paquete de beneficios incluye apoyo financiero en momentos clave de la vida, como nacimientos, fallecimientos, adopciones, casamientos o uniones convivenciales. Además, ofrecen servicios médicos que cubren desde gastos de laboratorio hasta medicación. El plan «Respaldar» proporciona un apoyo económico a los afiliados por día de internación, ya sea por una intervención quirúrgica o ambulatoria. También brindan asistencia en kinesiología, plantillas y ortopedia.

El compromiso de UPCN con el bienestar de sus afiliados se refleja en la disponibilidad de un camping en La Plata, que incluye 51 viviendas. Esta instalación no solo se utiliza para el esparcimiento, sino también como un lugar de alojamiento para aquellos que necesitan atención médica en La Plata, tanto el afiliado como sus familiares, a los fines de evitar gastos de traslados y hospedaje.

En el último año, el gremio ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando alrededor de 400 afiliados en la actualidad. Este incremento se ha logrado en parte gracias a su capacidad para negociar aumentos salariales, recomposiciones y mejoras en las condiciones laborales de sus representados. Según expresó Mendoza, «los desafíos fueron bastante, primero y principal que pudimos tener un buen diálogo en todas las mesas de recomposición salarial, pudimos negociar la recategorización de la gente, de pasar a la planta, aparte de los incrementos para tratar de equiparar con la inflación».

Un aspecto destacado del trabajo de UPCN en Zárate es su presencia en todas las secretarías municipales. Al respecto, el delegado municipal Jorge Lopez enfatiza la importancia de este alcance: «Tenemos compañeros afiliados en distintos departamentos y Secretarías municipales, eso es muy importante porque estamos sabiendo la necesidad y las preocupaciones de los compañeros en los distintos sectores».

A modo de anécdota, contó: “Cada vez que íbamos en un sector había gente de otro gremio que decía que este es el sindicato del intendente. El sindicato no es ni ningún intendente. El sindicato está para defender al trabajador, escuchar sus necesidades y tratar de resolverlas. Con Marta podemos plantear un montón de cosas en la mesa de recomposición salarial, fuimos escuchados y llevamos respuestas a los compañeros y lo importante es que no vamos a prometer algo que no podemos cumplir” .

UPCN se destaca por su enfoque en el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. «Siempre nos manejamos con el diálogo y somos bastante pacíficos, porque consideramos que con el diálogo logramos más cosas que con otras actitudes», afirma Marta Mendoza. Aunque buscan el entendimiento, también son conscientes de la importancia de ser un gremio activo y fuerte para defender los intereses de sus afiliados.

Jorge Armando López, Marta Mendoza y Miriam Pederiva.

Planes futuros

En cuanto a sus planes futuros, UPCN tiene la ambición de continuar creciendo para ofrecer más beneficios a sus afiliados. Su visión es que el gremio sea un lugar de contención y apoyo para los trabajadores y sus familias, más allá de donde se deben reclamar sus derechos laborales. Como parte de esta visión, buscan ampliar sus servicios, incluyendo opciones de turismo para sus afiliados.

Para obtener más información sobre servicios y beneficios disponibles, se pueden visitar las oficinas de UPCN en Belgrano 982, que están abiertas de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

