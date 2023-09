Agustina Propato acompañó al sindicato de Guincheros en el festejo de trabajadores portuarios

El sábado se dio una gran fiesta popular que reunió a más de 800 trabajadores en el camping de la UOM ubicado en Zárate.

Los trabajadores portuarios celebraron su día con un gran festejo encabezado por el Secretario General del Sindicato de Guincheros, Roberto Coria, quien estuvo acompañado del Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, la candidata a Intendenta de Zárate, Agustina Propato y el Presidente del Partido Justicialista de Zárate, Leandro Matilla.

Se trató de un gran asado con trabajadores de distintas seccionales y sus familias, donde se vio reflejada la unidad y el respaldo a Coria, quien en su mensaje a los trsbajadores llamó a redoblar esfuerzos para ganar las Elecciones Nacionales, afirmando que las elecciones las ganan los que trabajan para conseguirlo.

Agustina Propato tomó la palabra para cerrar la lista de oradores y dió su mensaje al movimiento obrero organizado destacando la sesión por ganancias del martes pasado: «Quiero mencionar algo muy importante que paso esta última semana en la Cámara de Diputados de la Nación, donde me sentí muy orgullosa de levantar al mano para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias» sentenció ante la ovación de los presentes y continuó:

«Eso si merece un aplauso, me siento muy orgullosa de ser parte de un proyecto político que llevo adelante sin hacer promesas lectorales como hicieron otros en el 2015 que dijeron que iban a sacar el impuesto a las ganancias y muy por el contrario duplicaron la cantidad de trabajadores que empezaron a estar afectados por este tributo extorsivo. Hoy es una realidad, el salario no es ganancia, lo logramos, le hemos dado media sanción en la Cámara de Diputados. Y ayer estuvimos con muchos compañeros trabajadores de Lima, de Zarate de Campana marchando alrededor del Congreso Nacional. Decirles que cada vez que tenga que representar el lugar en donde me toque a todos mis compañeros trabajadores lo voy a hacer sin miedo, le guste a quien le guste y caiga quien caiga. Así que cuentan conmigo soy una compañera, acompáñenme en Zárate a construir ese desarrollo de Ciudad que necesitamos». concluyó la candidata de Unión por la Patria, Agustina Propato.

