“Es humillante como el Gobernador y el Intendente abandonaron los barrios”

Marcelo Matzkin no detiene su marcha y junto con el delantero del CADU, Javier Velazquez visitaron el Barrio 6 de Agosto, donde al igual que en otros barrios de la ciudad constataron y criticaron el abandono en el que han caído.

El candidato a intendente por Juntos recorrió el Barrio 6 de Agosto junto a los vecinos y dijo: “es humillante como el Gobernador y el Intendente abandonaron los barrios, inseguridad e insalubridad por doquier”.

«Ni el gobierno provincial ni el municipal se ocuparon de los barrios de Zárate en los últimos años, las falencias son evidentes en infraestructura y mantenimiento, nosotros vamos a revertir eso con trabajo y destinando los fondos que ni Kicillof no Cáffaro dirigieron para más seguridad, más cloacas, más accesibilidad, hoy los vecinos del 6 de agosto y de todos los barrios viven en condiciones humillantes», agregó Matzkin.

«Llevamos con mi equipo años recorriendo la ciudad y la situación es cada vez peor, la inseguridad que reina en todos los barrios y los inconvenientes con los que conviven a diario nuestros vecinos», comentó el candidato a intendente.

«No hicieron nada en estos años, pero es el mismo espacio que ahora promete soluciones, que no le llevaron a los vecinos siendo gobierno provincial y municipal, es hora de que Zárate tenga un cambio», finalizó Matzkin.

