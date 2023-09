El Grupo Scout Nelson Page celebró sus 88 años

Ayer domingo 24 de septiembre, el Grupo Scout «Alf. Nelson T. Page» cumplió 88 años de su refundación y por eso realizó el acto de celebración, que comenzó a las 15:30 horas con la ceremonia de promesas de adultos.

Tras ello, comenzaron a ingresar los beneficiarios y los padres, para llegada las 17:30 hs, y después de los respectivos gritos, diera comienzo el acto formal.

Ingresada la bandera, se entonó el himno nacional y se realizaron palabras en agradecimiento a los 88 años de trayectoria. Una de quienes dejó un mensaje fue Ariana Cardozo, beneficiaria caminante quien manifestaba lo siguiente: «Dicen que todos los humanos somos totalmente diferentes, y yo creo que es verdad, que ni en la escuela, ni en la calle, ni en el trabajo me siento identificada a veces, no sé si les pasa a ustedes. Pero sí puedo decir que conozco un lugar en específico, que me hacen sentir identificada todo el tiempo, donde tenemos una ley de por medio que nos une, que nos hace a nosotros aún más únicos y unidos. Yo me siento identificada con ellos, y es porque todos tenemos el mismo objetivo, la misma visión, las mismas ganas de ser mejor donde a todos servir nos hace y nos hizo aún más unidos», comenzó diciendo. Y prosiguió: «No hace mucho ingresé a la Paige pero desde que entré, pude volver a encontrar en este lugar un poco de mi niñez, mi compromiso, mi entusiasmo, las ganas de ser mejor, las ganas de servir y poder dar lo mejor de mí sin querer y necesitar nada a cambio y es lo que el grupo genera siempre que ingresas, y es lo que quiero para todas las personas que quieran ingresar o ingresen nuevamente, no me queda más que decir más que agradecer a mis dirigentes que dejan el nombre del grupo Alférez Nelson Tomas Page siempre en alto, donde estamos siempre listos y para servir».

Acto seguido, el Jefe de Grupo, Enrique Goñi pronunció un mensaje a los presentes recalcando el orgullo que sentía por ser el líder de este Grupo Scout, destacando las labores y compromiso de todos los miembros del Grupo.

Por último, retiradas las banderas se realizó una Pizzeada compartida con familiares, beneficiarios y adultos responsables y a la retira se repartieron golosinas suministradas por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Zárate

El acto se inició con la ceremonia de promesas de adultos. Enrique Goñi y Ariana Cardozo.

