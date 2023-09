Agustina Propato y la Ministra de Mujeres de la Provincia junto a promotoras territoriales

La diputada nacional y candidate a intendenta Agustina Propato recibió ayer la visita de la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en el marco de un encuentro con promotoras territoriales a quienes entregaron 185 tablets.

Esta entrega se desarrolló en el marco del programa Conectadas por la Democracia que lleva adelante la mencionada cartera, donde la entrega del dispositivo es la coronación de un proceso de formación y capacitación de promotoras territoriales, del que participaron docentes, enfermeras, promotoras de salud, entre otras.

“Esto se da en el marco de entender que necesitamos seguir trabajando y generando conciencia en lo que respecta a la violencia de género, a la inclusión del género y las diversidades a los distintos sectores, al ejercicio real de los derechos, al trabajo, a la igualdad salarial, el verdadero acceso a un trabajo registrado y de calidad”, sostuvo Propato.

En esa línea, la candidata expresó que “por lo general hay una violencia que subyace a la violencia física y verbal y que es la violencia económica. Cuando las mujeres no tenemos autonomía económica difícilmente podemos afrontar la erradicación de esa situación violenta. Venimos a ratificar nuestro compromiso con la inclusión, con la igualdad de género y de oportunidades”.

Durante el encuentro se abordaron ejes como la planificación familiar y el uso de chips anticonceptivos. “Las cosas que más complican a la planificación familiar es la cuestión económica, es el poder acceder a un dispositivo anticonceptivo para poder planificar nuestra conformación familiar”, dijo Propato y continuó: “Hoy pudimos entregar a 185 mujeres y diversidades estas tablets, las promotoras de género están permanentemente conectadas con áreas del Ministerio de Género de la provincia, como Asuntos Críticos, desde donde se patrocina jurídicamente y de manera gratuita. Así que esto es también un instrumento de trabajo, es inclusión digital, es formación para nuestras compañeras”.

Por su parte, Estela Diaz manifestó: “Este es un fuerte compromiso del gobernador Axel Kicillof que ha planteado dar respuesta a muchas necesidades que tienen las y los bonaerenses y, en el caso de la creación del Ministerio, es trabajar en esto. Las mujeres son sostén de la familia, de las comunidades, de los cuidados, hay una presencia cada vez más sostenida pero todavía sigue habiendo muchas desigualdades históricas, algunos la quieren negar pero con método científico está totalmente demostrado que en el mundo la brecha salarial es grande y en nuestro país también lo es y por más que quieran negar no se puede tapar el sol con una mano”.

En ese sentido, la funcionaria provincial expresó que “el Estado tiene que estar cada vez más presente en la prevención, en la asistencia, en la extensión y también en las herramientas del acompañamiento para que las situaciones de violencia no ocurran, en ese sentido, la organización comunitaria es fundamental y la solidaridad de las mujeres en esto es enorme”.

En lo que respecta a los desafíos en materia de igualdad e inclusión, Díaz dijo que “el tema del trabajo de las mujeres, la autonomía económica, es fundamental como pilar para todo el nivel de desarrollo de una vida sin violencia, de un desarrollo de identidad personal, familiar, comunitaria. Así que el trabajo para las mujeres. para nosotros, es un centro y cuando decimos trabajo hablamos del trabajo y de los cuidados, porque las mujeres somos las que cuidamos a los niños, a las niñas, a las personas dependientes, a los adultos mayores. Entonces hacia adelante vamos con mucha política que promueva el acceso al empleo de calidad y el ingreso”.

Se entregaron tablets en el marco del programa Conectadas por la Democracia.

Comparte esto: Twitter

Facebook