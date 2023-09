Escuelas recibieron libros de la colección “Identidades Bonaerenses”

El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni , entregó ayer en Zárate ejemplares de la Colección “Identidades bonaerenses. Leer, sentir, pensar, vivir la provincia”, una selección de libros destinada a estudiantes bonaerenses que abarca una pluralidad de autores que narran diversos temas y paisajes que contribuyen a configurar la identidad de esta provincia.

El acto de entrega a escuelas secundarias de Partido de Zárate de las cajas conteniendo los libros, se realizó en la mañana de ayer con la presencia del ministro y de la diputada nacional Agustina Propato en el salón del Centro Entrerriano. La legisladora resaltó la importancia que miles de libros lleguen a las bibliotecas de las escuelas de toda la provincia. ”Leer nos da dignidad, potencia nuestras capacidades y nos permite reflexionar para comprender el mundo”, señaló la candidata a intendente de Unión por la Patria, quien se refirió a la importancia de la lectura y a esta oportunidad del programa provincial de acercar a las escuelas de todos los niveles, libros de lectura que hablan sobre la identidad bonaerense a través de distintos temas y pluralidad de autores.

Sileoni, se refirió también al Programa Conectar Igualdad y la entrega de las notebooks que se había discontinuado en el gobierno anterior y que en esta gestión ya llevan entregadas 4 millones de equipos. También se refirió a la continuidad de los viajes de egresados de alumnos del nivel secundario “van a la costa atlántica, son viajes austeros en sencillos hoteles con lo que recompensamos el mérito individual década alumno, de sus familias y docentes, porque no todos pueden pagar un viaje de egresados. Con ellos les damos la posibilidad de conocer nuestro mar, que no todos los chicos lo conocen y es un derecho poder hacerlo”.

Al referirse a la colección de libros, Sileoni señaló que la misma es un tributo a los autores bonaerenses , todo tipo de autores , reunidos en la producción de 64 editoriales. “Hay libros fáciles, otros menos fáciles, y difíciles, pero confiamos que con la orientación de los docentes y las familias pueden leer, porque leer te abre al mundo y la inteligencia se expande enriquecida con otras experiencias”.

ALGUNOS LIBRES DE LA COLECCION

Big Data de Walter Sosa Escudero, Catedrales de Claudia Piñeiro, Flores Robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, El crimen casi perfecto de Roberto Arlt, Dos Argentinas- Arturo Jauretche-Victoria Ocampo de Norberto Galasso, La Llanura pampeana de Haroldo Conti, Osvaldo Soriano, Abelardo Castillo, y otros, La balada del álamo carolina de Haroldo Conti, Hudson a caballo de Luis Franco, Fútbol de autor de Cuentos de Horacio Covertini, Eduardo Sacheri, Mario Méndez y otros, Los días de la Revolución de Eduardo Sacheri, Leyendas mapuches contadas para niños de Diego Remussi, Las tribus de las Pampas de Miguel A. Palermo, La traición de Rita Hayworth de Manuel Puig, La sudestada de Juan Sáenz Valiente, Los que aman, odian de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, Made in Lanús de Nelly Fernández Tiscornia, Mujeres por la memoria de Luisa Valenzuela, Nativas Flores Argentinas de Paula Fernández y otros, Once burros, Novela futbolera de Cristian Garófolo, Una historia del Conurbano de Pedro Saborido, Turba, Memorias de Malvinas de Luis Fernández, Rubios naturales de Carolina Rack, entre otros títulos.

El acto de entrega se realizó en el Centro Entrerriano junto a representantes de escuelas secundarias y alumnos.

Comparte esto: Twitter

Facebook