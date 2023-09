“Vamos a ordenar la provincia con funcionarios que piensen en la gente”

En la mañana de ayer, el candidato a intendente de Juntos, Marcelo Matzkin, recibió la visita del candidato a gobernador por su espacio, Néstor Grindetti.

El ex intendente de Lanús, se reunió con vecinos de nuestra ciudad y luego participó de una conferencia de prensa donde le manifestó su expreso apoyo político a Matzkin.

“Grindetti será el próximo gobernador de la provincia y con él ya asumimos tres compromisos; trabajar de forma coordinada para mejorar la seguridad y saltar esta pelea absurda y eterna entre Berni y Cáffaro; mejorar toda la red de agua potable del Partido y correr los dos peajes que hoy desintegran la ciudad, el de Lima y el de Ruta 12. Con él vamos a trabajar de forma mancomunada provincia y municipio”, confirmó Marcelo Matzkin tras recibir al actual candidato a gobernador.

Por su parte, Grindetti, fue muy crítico de la actual gestión de Kicillof y de cómo tal gestión afecta a los municipios; “actualmente perduran en su cargo funcionarios, del mismo signo político, de Unión por la Patria, que no trabajan coordinadamente. No existe una coordinación entre provincia y los distintos municipios. De nuestra parte, nos gusta hablar con la gente, lo hacemos con gusto y nos sale bien. Y nuestro gobierno siempre será con los intendentes. De hecho, trabajaremos sobre las autonomías municipales para resolver los problemas y así, darle a los intendente más capacidad para decidir situaciones que afectan a sus distritos. Será una nueva forma de trabajar para los municipios ya que el gobierno de Kicillof está en otra sintonía”, expresó el candidato de Juntos.

En este sentido, comentó que la intención es avanzar sobre un programa de seguridad que incluya a los municipios y sus demandas. “La solución para la inseguridad es un trabajo de coordinación de las fuerzas policiales provinciales, locales y nacionales. A la par, buscaremos modificar la edad de imputabilidad de los menores, sancionar a la reincidencia porque la mayoría de los hechos son perpetrados por delincuentes que reinciden y la modificación de otras leyes que hagan al esfuerzo por tener más seguridad. Otro de los ejes será racionalizar el gasto dado que la actual situación económica es muy compleja y un tercer eje es la educación, donde buscaremos tener 190 días de clase y declarar al servicio como esencial”, subrayó Grindetti.

Por otra parte, habló de aplicar un sistema de “meritocracia” para alumnos y docentes; “el maestro que más trabaje, más cobrará. Y el chico que más estudie, más rápido avanzará. Así tomamos nosotros el sistema educativo”.

Finalmente evaluó que la provincia; “necesita orden, con funcionarios que piensen en la gente y ordenen la producción, la educación, la salud, la seguridad y todas las demandas que hoy reclama la sociedad bonaerense. Hoy existe una fuerza política que delega todas las políticas de gobierno en el mercado, como Millei. Y otra fuerza como el kirchnerismo que cree que el Estado les pertenece. Pero nuestra fuerza es la única que plantea ordenar y seguir construyendo, sin suprimir el Banco Central pero sí achicando el Estado con criterio; pensando en la mejor forma de gobernar para y con la gente”, concluyó Néstor Grindetti, en su paso por Zárate y en el marco de su campaña que busca recuperar votos para obtener la gobernación de la provincia.

Marcelo Matzkin y Sergio Grindetti.

