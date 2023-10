Matzkin en El Progreso: «Mi compromiso es crearuna patrulla municipal apta para enfrentar el delito»

El candidato a intendente de Zárate Marcelo Matzkin continúa visitando los barrios donde llega a la plaza y los vecinos se acercan para dialogar con él y conocer su plan para Zárate.

En este caso el candidato de Juntos visitó el barrio El Progreso donde dijo que los vecinos se quejaron por la inseguridad constante con la que conviven día a día.

“A toda hora es inseguro, y a la noche tienen que estar atentos a que nos les entren a sus casa aún estando ellos, así no se puede vivir más”, comentó Matzkin tras dialogar con los vecinos.

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio afirmó ayer que “mi compromiso es crear una patrulla municipal apta para enfrentar el delito, activa con capacitación en el uso de armas no letales, y con el respaldo que deben tener tanto ellos como la policía, nuestro Municipio será prioritariamente orientado a la lucha contra la inseguridad”.

“Hay barrios como El Progreso que fueron olvidados, muchos barrios han sufrido mucho por no tener un plan de desarrollo, a pesar de que sus vecinos quieren salir adelante. Nosotros tenemos la convicción de que vamos a cambiar la realidad de los barrios, porque Zárate se merece un cambio”, finalizó Marcelo Matzkin.

Marcelo Matzkin sigue visitando barrios para dialogar con los vecinos y llevarles sus propuestas.

