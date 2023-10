Marcelo Matzkin se mostró a favor del uso de armas de gaspimienta en Zárate “para ser usada contra los delincuentes”

En su spot de campaña, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, dijo que implementará un cuerpo municipal capacitado para el uso de armas no letales. El modelo “Byrna”, fabricado por Bersa, dispara municiones de impacto y de gas pimienta y ya se implementa en otros distritos.

“Son como las que usan en Lanús que tienen municiones con gas pimienta que inmoviliza al delincuente, hay que darle un uso desde la nueva patrulla municipal para defender al vecino” dijo Matzkin, mostrándose en línea con algunos municipios que ya empezaron a usarlas, a diferencia de las pistolas Taser que “la Provincia no autoriza su uso en manos de fuerzas locales y por eso no podemos tener un plan con ellas.”

El candidato de Juntos por el Cambio fue más incisivo al decir que “la DPU debe ser mejorada, hoy no tiene una función en pos de la defensa del vecino, y es porque no hubo una política de seguridad en esta gestión municipal, en parte por desinterés y por otro lado porque la Provincia también se desinteresó. Más allá de eso, voy a tener una política de seguridad seria, recuperando la calle para los vecinos, con personal altamente capacitado y que vaya al frente con todo el respaldo, hoy eso no pasa.

Al referirse a las armas no letales con las que piensa equipar a la Patrulla Municipal, Matzkin explicó que “no entiendo por qué el kirchnerismo siempre estuvo en contra, yo hace tiempo sostengo que debemos aplicar más la tecnología de seguridad que está en uso en el mundo, ellos por no ocuparse de la seguridad hicieron que la situación hoy esté así, y yo me quiero hacer cargo para revertir esto. El tipo de arma que queremos es uno llamado “Byrna”, que tiene un sistema de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta, a una distancia de 20 metros y no necesita autorización del ANMAC”.

“Debemos recuperar la tranquilidad en las calles de Zárate, Lima y la zona rural, que también ha estado muy afectada por la inseguridad, para eso hay que tener un intendente que respalde a la policía, que trabaje con la justicia activamente para que no larguen los presos, y que forme una patrulla con personal capacitado en el uso de armas no letales para estar del lado del vecino permanentemente” dijo Matzkin, que agregó “yo fui víctima de un hecho de inseguridad muy violento en Zárate, sé del lado que tengo que estar”.

Comparte esto: Twitter

Facebook