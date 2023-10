Se hizo sentirla falta de combustible en los surtidores de la ciudad

La escasez de combustible vuelve a impactar en las Estaciones de Servicio. Desde ayer varios usuarios manifestaron su malestar ante la falta de productos por parte de algunas bocas de expendio del país, y en especial en nuestra ciudad donde en algunas estaciones de servicio de las petroleras Shell o YPF no había nafta en los surtidores.

Si bien todavía no resultó una preocupación mayor, los automovilistas ya comenzaron a alertar que ciertas Estaciones de Servicio no cuentan con alguno de los cuatro combustibles líquidos tradicionales, ya sea por la propia decisión de la empresa proveedora de no vender cierto producto en particular o por dificultades que la misma tenga para abastecerlas.

Ante ello, desde el sector estacionero aclararon que “no es una obligación que las expendedoras despachen todos los productos”, pero sí que es “importante” que se aclare al público de qué combustible disponen, sea informando en el surtidor como en la cartelería de ingreso.

Ayer a últimas horas de la tarde, un camión con carga de combustible estaba abasteciendo algunas estaciones de servicio de la ciudad, donde las largas colas de automóviles hacían preocupante el abastecimiento. Por lo pronto informaron que en horas de la noche comenzó a normalizarse el servicio.

