“Administrar bien es destinar el dinero a las obras que necesitan los vecinos, no más espera por obras de agua y calles”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, recorrió con los vecinos el barrio Don Marcos, «uno como tantos otros donde sus habitantes no pueden escriturar sus lotes comprados legalmente, es indispensable regularizar la propiedad de quienes han comprado y tienen boleto compra-venta del legítimo vendedor y por algún motivo no se ha subdividido la parcela y no pueden escriturar, como Municipio hay que ayudarles a que tengan lo antes posible sus documentos, lo que les pasa a los vecinos de Don Marcos le pasa a mucha gente en Zárate”,dijo.

“También es necesario, como en el resto de los barrios, que el presupuesto se destine a lo que los vecinos necesitan, el tema del agua no puede esperar más, y con el arreglo de las calles vamos a tener un programa especial de obra y seguimiento para ser un Municipio presente que es lo que la gente requiere. Un barrio sin accesibilidad y con calles destruidas no es un barrio integrado, vamos a invertir en poner manos a la obra y para mejorar la calidad de vida de los vecinos con una decisión muy firme de administrar bien el dinero de los zarateños, es decir, gastarlo en lo que la gente necesita”, indicó Matzkin.

Matzkin, que viene recorriendo el distrito hace años comentó: “Tengo en claro que administrar bien los recursos es volcarlos a lo que el Partido de Zárate necesita, creo que no vale la pena pensar en proyectos faraónicos, porque cuando vemos barrios como Don Marcos y todos los que venimos caminando en estos años, vemos que tenemos que volver a nivelar por mejorar el estado de las calles con un plan masivo de bacheo y avance del buen asfalto, readecuar la red de agua potable, e invertir mucho en seguridad con personal capacitado y tecnología, además de ofrecer el sistema de salud primario de cercanía para que el hospital no colapse y se puedan resolver muchísimas cosas en esa instancia”.

El candidato a intendente por Juntos hizo alusión al manejo del dinero del presupuesto municipal, “También hay otro punto importante, administrar bien es ejecutar el presupuesto en su totalidad, sobre todo en un marco inflacionario que no sólo le quita poder adquisitivo al bolsillo de la gente, sino también al dinero en las arcas municipales, la mejor forma de cuidar los recursos públicos es invirtiéndolos para que le vuelva a la gente en obras y servicios”.

“Este 22 de octubre se vota un modelo de ciudad, el mío es un modelo con identidad zarateña, avanzando a la modernización del Estado, con mucho trabajo en seguridad y sobre las causas de ella, pero sobre todo siendo lo que vengo haciendo todos estos años, seguir estando cerca del vecino”, concluyó Marcelo Matzkin.

El candidato a intendente y una intensa actividad en los barrios.

“Nuestra visión de ciudad moderna con identidad zarateña implica hacerla inclusiva para las personas con discapacidad”

La candidata a primer concejal de Juntos, Natalia Blanco, explicó hoy que: “con Matzkin tenemos una visión para que Zárate mantenga su identidad, pero modernizadora al mismo tiempo, eso sin dudas hace que proyectemos una ciudad donde las personas con discapacidad sean sujetos de plenos derechos”.

Luego de la reunión de la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, la candidata y actual concejal explicó que “dimos un paso para conocer el universo real de personas con discapacidades en Zárate, es importantísimo para poder planificar lo que vamos a hacer y esperemos que se vote el jueves afirmativamente, es increíble que hasta hoy no exista un registro para poder mejorar las políticas públicas dirigidas a la real integración”.

“Hoy la obra pública en el mundo se hace pensando en la accesibilidad, no sólo por el tema de discapacidad, sino también pensando en madres con carritos de bebés y personas adultas, sin ir más lejos, si una de estas personas quisiera venir al concejo deliberante a presenciar una sesión, sólo hay una escalera, es decir, se planificó con una mentalidad antigua que hoy tenemos que rectificar para hacer un Zárate inclusivo” dijo Blanco mientras concluía la reunión de comisión en el legislativo local donde la mayoría de los bloques acompañó la iniciativa de la edil.

Para finalizar, Natalia Blanco, quien apoya la candidatura a intendente de Marcelo Matzkin, detalló que “si ya para una persona con discapacidad es dificultoso moverse por el Centro, en los barrios se torna imposible, el desarrollo urbanístico lo vamos a hacer de la mano de la inclusión, de iluminación para más seguridad y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos que tienen algún tipo de discapacidad”.

Comparte esto: Twitter

Facebook