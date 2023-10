Cáffaro: “Prometemos una transición ordenada”

El intendente Osvaldo Cáffaro regresó a la escena pública supervisando una obra de pavimento en El Bajo y dialogó con los medios.

Allí se hizo el tiempo para hablar de política, ya que la agenda local hoy pasa por las elecciones de octubre luego del traspié electoral en las PASO de octubre.

En principio, el jefe comunal se mostró nuevamente repuesto del “golpe político” recibido tras quedar fuera de las primarias al perder la interna de Unión por la Patria con Agustina Propato. “Nunca lo esperamos, tenemos un equipo para hacer cosas y generar proyectos y no se dio. La gente eligió con su voto y seguimos siendo respetuosos del voto de la gente”, reconoció Osvaldo Cáffaro. “Trabajaré por Zárate siempre, desde el lugar en que me encuentre. El vecino está por encima de cualquier fuerza política”, manifestó el intendente.

Al mismo tiempo, el jefe comunalrespaldó públicamente la candidatura de Agustina Propato; “Agustina Propato nos ganó la interna muy merecidamente y somos parte de este espacio, por lo tanto, la apoyaremos a ella. No queremos a Macri en el gobierno y somos defensores de Unión por la Patria”, subrayó.

«Prometemos, como Ejecutivo municipal, una transición municipal ordenada. Y no tengo dudas que será Propato quien me suceda”, aseguró.

En cuanto a su futuro político, anticipó que aún no sabe si volverá a postularse a una banca o incorporarse a un equipo de gobierno: “de ánimo me siento bien y no tengo planificado nada. Volveré a trabajar de Maestro Mayor de Obra que es mi oficio”, evaluó el intendente, quien, el 10 de diciembre deberá entregar el mando a un nuevo jefe comunal que saldrá de las próximas elecciones.

