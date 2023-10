Matzkin presentó su equipo de medioambiente y un programa para producción de alimentos orgánicos

“La agenda del medioambiente cada vez se impone más y nosotros lo vamos a encarar y ocupar como con tantos otros temas que Zárate debe mejorar” dijo Marcelo Matzkin.

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, presentó a las personas que lo van a acompañar en el área de medioambiente si llega a la intendencia tras las elecciones del próximo 22 de octubre.

“Quiero mostrar a las personas que van a trabajar para ocuparse del medioambiente, Marcelo Pastore que viene ocupándose hace mucho del tema y Rocío Biasini que es una joven egresada de la Escuela ‘El Tatú’ y que tiene un proyecto muy interesante para hacer una producción de alimentos orgánicos y la autoproducción de alimentos” anunció Matzkin ante la prensa.

“Vamos a empezar un Programa de separación de residuos en los domicilios, para reducir el tonelaje en la deposición final de basura y reciclar para reutilizar y hacer más sostenible el ambiente y nuestros hábitos” dijo Marcelo Matzkin.

“Poder concretar una planta de tratamiento de afluentes y reducir el impacto que tiene la sociedad sobre el medioambiente serán puntos importantes en nuestra gestión. La agenda del medioambiente ya no es una agenda de futuro sino que es una agenda del presente” sentenció el candidato a intendente.

Por su parte Marcelo Pastore comentó que “la primera medida que tenemos que tomar es que la solución a los problemas sociambientales es política, la responsabilidad es hacernos cargo de la solución y por eso nosotros venimos a hacernos cargo” y agregó “creemos que el desarrollo de una ciudad no puede ser sino es sostenible y sustentable en el tiempo”.

Pastore se refirió la recolección de Residuos Sólidos Urbanos “es una de las prioridades, porque una gestión deficiente como la que tenemos hoy es una de las principales causas de microbasurales, si la recolección no llega a todos los barrios de forma ordenada trae problemas ambientales como los microbasurales y hoy tenemos más de 30. Hay que sanear los microbasurales que existen, educar y que la recolección llegue a todos los barrios”.

La joven Rocio Biasini, fue presentada por Marcelo Matzkin con su plan para hacer una producción de alimentos orgánicos y la autoproducción de alimentos. “Queremos mostrarle y enseñarles a los vecinos que pueden tener una huerta propia siendo orgánica sin usar químicos, lo que mejoraría mucho la alimentación y la salud de las personas”.

“Queremos cambiar la cultura, concientizar, enseñarles a las personas que pueden generar sus propios alimentos, y nosotros los vamos a acompañar con capacitación y asistencia”, contó Rocío.

Marcelo Pastora, Marcelo Matzkin y Rocío Biasini en el anuncio.

