Cuántos extranjeros hay habilitados para votar

En la provincia de Buenos Aires se encuentran 950 mil extranjeros habilitados para votar nuevamente en las elecciones generales del 22 de octubre próximo. En las elecciones ejecutivas de 2019 concurrieron a votar 669.676., es decir que el padrón creció un 40,18 por ciento en cuatro años, con una incidencia importante en algunos distritos.

Cabe destacar que los residentes extranjeros empadronados están habilitados para ejercer el derecho al sufragio en todas las categorías de; gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendente, concejales y consejeros escolares.

CUANTOS VOTARON EN ZARATE

En las PASO de agosto, se habilitaron cuatro mesas para extranjeros en Zárate y otra en Lima.

A minutos del cierre de los comicios en las cuatro mesas del Colegio Sagrada Familia habían votado 500 personas de las 1400 habilitadas para votar. Lo propio ocurrió en Lima, con un porcentaje de votantes muy bajo.

¿DÓNDE VOTAN MÁS EXTRANJEROS?

En once municipios bonaerenses, la población de extranjeros habilitada para votar supera el diez por ciento del padrón, y si bien el mayor número de inmigrantes se encuentra en el AMBA, no deja de ser curioso que sean dos comunas del interior donde se da el porcentaje mayor. Al tope de la tabla se encuentra Pinamar, con el 16,78% sobre el total de los habilitados en el distrito; y le sigue Villarino, con el 14,52%.

En este último caso, el fenómeno se produce desde hace años y tiene que ver con la producción de ajo y cebolla del distrito, que emplea mucha mano de obra extranjera, la cual se termina afincando. Pinamar, en tanto, está atado a la particularidad de que en varios otros distritos costeros también ha subido esta población, como La Costa y Villa Gesell.

En el Conurbano, al tope está Esteban Echeverría (13,43%), seguido por La Matanza (12,95), que es el distrito con más extranjeros que pueden votar este año (135.189). Luego, en porcentaje, le siguen General San Martín (12,52%); Lomas de Zamora (12,32%); Presidente Perón (12%); General Rodríguez (11,85%); Moreno (11,65%); Pilar (10,63%) y La Plata (10,06%).

RESULTADOS EN LAS MESAS DE EXTRANJEROS

Con un alto nivel de deserción, pero con una gran expectativa para la captación de esos votantes, el 13 de agosto ejercieron su derecho electoral 243.683 personas migrantes. De ese total 115.614 (47,44%) votos fueron para Unión por la Patria, 53.351 (21.89%) para Juntos por el Cambio y 28.536 (11.71%) para La Libertad Avanza. El peronismo domina en una población electoral clave, ya que ganó en 89 de los 135 distritos, mientras que JxC lo hizo en 42. En tanto, LLA no triunfó en ninguno.

Los antecedentes recientes dejan en claro que hasta ahora se ha manifestado una preferencia por parte de los residentes extranjeros hacia el actual oficialismo provincial.

Durante las PASO, la mesa de extranjeros en Zárate estuvo en el Colegio Sagrada Familia.

