Matzkin propone Paradas seguras para los trabajadores: “esperan el colectivo arriba de un árbol o detrás de los postes por miedo”

“Estas situaciones son ejemplo de que cuando una provincia no quiere coordinar con el municipio y de cuando el municipio no tiene un plan serio de prevención la inseguridad la pagan los laburantes, yo me voy a ocupar de crear paradas seguras para quienes van a trabajar sobre todo de madrugada a las fábricas”, explicó Matzkin.

Así empezó Matzkin su reunión en barrio Pecorena, que es similar al de los corredores seguros que quiere implementar también, por eso dijo que “la situación no se aguanta más, si tenemos planes como este es porque hay una dificultad muy grande con la inseguridad, y estamos para hacerle frente a esto”, les explicó a vecinos quienes le contaron las formas en que esperan el transporte que los lleva a trabajar sin ser víctimas del delito.

Marcelo Matzkin, que es el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, dialogó con los vecinos quienes se congregaron en la vía pública y expuso: “voy a ser un intendente cercano a la gente, lo soy desde hace años caminando todo Zárate y no voy a cambiar la forma de ser, la cercanía y el escuchar son parte central de mi accionar, vamos a darle mucha prioridad a la seguridad para que los vecinos puedan estar más tranquilos, tenemos muchas propuestas que las pueden ver en mis redes sociales, y con decisión política lo haremos”.

El candidato a intendente de Juntos explicó a los vecinos de barrio Pecorena su propuesta.

