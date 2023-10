La CEZ inauguró un tótem de wifi gratis en la plaza del barrio Nueva Esperanza

La Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) es uno de los pocos organismos que está llevando obras a los asentamientos, o barrios populares, con el apoyo del Estado nacional dentro de un trabajo de regularización eléctrica de barrios y asentamientos, a través del “Programa de Obras Tempranas (POT)”, que trata la inclusión eléctrica de estos vecindarios. Es la única acción coordinada en función de aportar mejoras en estos vecindarios, que siguen creciendo sobre la población ya asentada.

La secretaría de Integración Socio- Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es el área encargada de la integración de “Barrios Populares” de Argentina. Su objetivo consiste en “garantizar el acceso a la red de agua, cloacas y electricidad, así como regularizar la tenencia de la tierra en favor de los vecinos y vecinas de los más de 5.600 barrios populares del país”.

“La idea es que a fin de año estemos con el 80% de todos los asentamientos de Zárate y Lima urbanizados, ya que el hecho de llevar la energía eléctrica también genera que se abran y se tracen calles internas en estos barrios”, comentó el presidente del Consejo de Administración, José Luis Mangini, quien en la tarde de ayer estuvo acompañado de la candidata a intendente de Unión por la Patria, Agustina Propato, en la inauguración de un tótem de wifi gratis en barrio La Nueva Esperanza, en Ascasubi 1752.

La obra consta de un tótem de WiFi gratuito en la plaza del barrio que entrega wifi gratis a todos los vecinos que se acerquen a la plaza, a 180 metros a la redonda. De esta forma, y en paralelo, la CEZ continúa su plan de ampliación de la fibra óptica de su programa Fibra Hogar.

“Tenemos el agrado de inaugurar un tótem con internet gratuito pero también estamos realizando la inclusión eléctrica, con bajada, puesta a tierra y medidores, de Los Rosales, La Esperanza y La Nueva Esperanza. Se trata de 512 familias que van a tener electricidad y fibra óptica”, destacó Mangini.

“Se trata de obras que tienen un financiamiento del Estado nacional, por lo tanto estamos trayendo a estos barrios populares inclusión social y eléctrica, al pasar a integrarse como asociados de la CEZ, conectividad e iluminación, ya que en breve estaremos dotando de más luminarias a la plaza del barrio. Aparte, cada barrio popular tendrá su respectivo tótem con conectividad gratuita para cada chico en la plaza. Y a estos nuevos beneficios le sumaremos la seguridad urbana, ya que cada tótem tendrá su propio botón antipánico y, a futuro, una cámara de seguridad. Por lo tanto se tratará de un elemento importante de seguridad en la vía pública y de conectividad”, agregó el titular de la CEZ.

La idea es incluir y registrar a estos vecinos en la tarifa social y que pasen a ser parte de un gran porcentaje de socios de la CEZ que tienen los primeros 150 kW subsidiados por el Estado nacional.

“Seguiremos con nuestro plan de inclusión eléctrica y ya contamos con diez barrios que se ubican entre el 85 y el 96% de avance de obra. Con este ritmo buscamos regularizar eléctricamente a la mayoría de los asentamientos de la ciudad. Y hacemos esto porque es nuestra obligación dar contención y garantizar, luego, que los vecinos se integren a Cooperativa, y que no se caigan del sistema. No queremos que la gente se enganche de la luz, buscamos que los vecinos sean parte de la cooperativa, porque la cooperativa siempre es, y será, de todos. Al que no pueda pagar, le encontraremos la vuelta, hay moratorias y otros sistemas pero queremos que todos estén dentro del sistema de cooperativa eléctrica”, remarcó Mangini.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica, José Luis Mangini, junto a Agustina Propato y vecinos.

