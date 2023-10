«La inseguridad del que labura es la injusticia de estos años, me voy a poner al frente de la lucha contra el delito»

“Si hubo un sector desprotegido en estos años en Zárate fueron los miles de trabajadores que en horas de madrugada van hacia donde tienen que tomar el colectivo para ir a trabajar, y son víctimas de la inseguridad, yo voy a ser un intendente comprometido para resolver estos problemas y no voy a tirar la pelota afuera, me voy a hacer cargo con paradas seguras para ellos, y trabajando con los gremios que nuclean a los trabajadores para cuidarlos”, dijo Marcelo Matzkin quien realizó una jornada de charlas con los trabajadores de Toyota en los cambios de turno de las 6:00 y las 14:00 hoeas en la Puerta 1 de acceso a la planta industrial.

El candidato zarateño, de Juntos por el Cambio dio un pantallazo de su actividad en la puerta de la automotriz y explicó: “vine a contarle a los trabajadores que se pueden hacer muchas cosas para mejorar la seguridad, el 27% del total son zarateños y también sufren los problemas que nos afectan a todos, pero sobre todo vine a darles mi compromiso de hacer una ciudad más segura para ellos y sus familias, por eso les entregamos boletas para votar este domingo. La inseguridad del que labura es la injusticia de éstos años, me voy a poner al frente de la lucha contra la inseguridad con acciones concretas, Berni y Cáffaro nos dejaron desprotegidos a todos, va a empezar una nueva etapa conmigo”.

Matzkin fue acompañado por parte de su equipo entre los que se encontraban las candidatas a concejales Natalia Blanco y Viviana Nazábal, los concejales Marcelo Pastore y Alejandra Lozano, y sus equipos técnicos de producción. Fue el candidato que se encargó de subrayar que: “un Zárate con servicios e inversiones quiero, para que el trabajador pueda disfrutar acá sin tener que irse a otra ciudad, tener un municipio amigable con la empresa significa también más comercios gastronómicos, de entretenimiento, de turismo donde el trabajador pueda disfrutar sin salir de Zárate” a lo que agregó “quiero poner a Zárate de vuelta en el centro del mapa de la producción de nuestro país, quiero más industria y más empleo calificado”.

Finalizando la jornada, el único candidato zarateño que se presenta en estas elecciones del próximo domingo llamó a: “llevemos a nuestros adultos mayores a votar, nuestro voto vale muchísimo cuando lo que se juega es defender la identidad de Zárate”.

Marcelo Matzkin quien realizó una jornada de charlas con los trabajadores de Toyota en los cambios de turno de las 6:00 y las 14:00 hs. en la Puerta 1.

Comparte esto: Twitter

Facebook