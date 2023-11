La Libertad Avanza confía en “el seguro triunfo de Milei”

El dirigente la La Libertad Avanza en Zárate, Marcelo Gómez y la concejal electa Daiana Hergert analizaron con LA VOZ los resultados electorales y sus proyectos a concretar desde las dos bancas que obtuvieron en el Concejo deliberante

Resta sólo un mes para que las autoridades electas a nivel local el pasado 22 de octubre asuman sus cargos, y una semana para que los argentinos votemos en balotaje al nuevo presidente de la Nación.

El ex candidato a intendente de La Libertad Avanza Marcelo Gómez y la concejal electa Daiana Hergert analizaron los resultados electorales pasados y sobre la campaña hacia el balotaje del domingo 19 en que su referente nacional Javier Milei competirá con el candidato de UP, Sergio Massa, y sobre lo que proyectan políticamente a partir del 10 de diciembre, ya que ocuparán dos bancas en el nuevo Concejo Deliberante.

“Fuimos a las elecciones con muchas expectativas, esperábamos tener una tracción mayor de votos por parte de nuestro candidato Javier Milei pero evidentemente el kirchnerismo fue exitoso al implementar el plan platita ya que- desde nuestro punto de vista- , compró muchas voluntades, pero aún habiendo salido primero UP tuvo la peor elección de la historia, y esto es producto de la aparición en la escena política de un outsider como es Javier Milei”, comenzó analizando los resultados electorales del 22 de octubre, Marcelo Gómez. “Nuestros votos no se modificaron, mantuvimos los mismos que en las PASO, y eso, significó tener un techo en las generales, pero que es un piso para el balotaje ya que va a incrementarse con el acompañamiento de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Dos figuras del Pro que dieron una demostración de generosidad para enfrentar al kirchnerismo que desde nuestro punto de vista, debe concluir. Este apoyo creo que le va a dar el triunfo a Milei”, aseveró Gómez.

Evaluando la perfomance electoral de LLA local, Gómez señaló lo que para él son logros significativos: «Evitó que Juntos por el Cambio tenga la mayoría en el Concejo, y además los votos de LLA impactaron en la periferia para evitar que Agustina Propato sea electa intendente». Tras haber obtenido dos bancas en el HCD, “nuestros concejales cumplirán el rol opositor siempre referenciados en la Libertad, no vamos a poner palos en la rueda», sintetizó

Respecto al balotaje, desde LLA están «trabajando duro para poder cubrir todas las mesas con sus fiscales. Tiene una página web que “utilizamos para incorporar a los que quieran fiscalizar que es www.lalibertadavanzazarate.com». Y aclaró Gómez: “nosotros no le pagamos a los fiscales porque la fiscalización es un llamado de la Patria. Tenemos 360 personas inscriptas, para 295 mesas y hoy ya estamos teniendo 220 fiscales confirmados”

Pero Gómez también señaló que a nivel local “no se traslada el acompañamiento público que han hecho Macri y Bullrich a nivel nacional. Hubiésemos esperado de Marcelo Matzkin que por lo menos nos ofrezcan fiscales para las mesas”.

Daiana Hergert, es una de las dos concejales electas por La Libertad Avanza, junto a Lautaro Fenetraz. Tiene 36 años, es comerciante y madre de dos hijas de 14 y 5 años, y se mostró muy entusiasta en la función que va a cumplir en el Cuerpo.

“Me sumé a la Libertad Avanza, por sus ideas, tengo dos hijas y veía un futuro incierto para la Argentina y más si gana Massa. Busco un cambio profundo para el país y la plataforma de Javier Milei me interesa porque me preocupa la inseguridad, tengo hijas y me da miedo cuando salen, que no puedan andar en bicicleta, que les roben, no se puede vivir más así. El tema de la seguridad, si lo trabajamos en conjunto por más que tengamos matices diferentes, tenemos que resolverlo. Hoy no hay orden ni castigo, ni lugar de contención para los menores para que los chicos no estén en la calle, la escuela tampoco tiene los recursos para ello”.

«Tenemos una tarea enorme que emprender después del 10 de diciembre, los concejales trabajaremos para defender a los vecinos, para solucionar sus problemas, además de la seguridad, el acceso a la salud, el abandono de los barrios, la urbanización de los barrios populares, el déficit de la SAPEM de agua. Trabajaremos para que el vecino tenga un acceso más sencillo a la información de los actos públicos», agregó.

Con la mira puesta en el próximo balotaje y optimistas con el triunfo de Javier Milei como presiente de la Nación, los jóvenes dirigentes de La libertad Avanza señalaron que siguen trabajando, proyectando para contribuir con los grandes cambios que la ciudad necesita y el país requiere con urgencia.

