Los 50 años de la Escuela Nº 17 de Lima

En la mañana de ayer, y aunque el clima no acompañó, el calor puesto por la emoción de la celebración transformó el acto del cincuentenario en una gran fiesta de reencuentro, historias pasadas y etapas vividas.

La directora del establecimiento Noelia Salvetti, quien hizo toda su carrera en la Escuela 17 «Rosario Vera Peñaloza», desde maestra de grado hasta hoy en la dirección, condujo el acto que contó con la presencia de escuelas de distintos niveles de Lima, de autoridades educativas el jefe distrital Marcelo Sánchez, las inspectoras de Primaria Adriana Dávalos y Rosana Borro, inspectoras de otros niveles, además del delegado Municipal Javier Olsen, de la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), María Alejandra Berni y en representación del intendente electo Marcelo Matzkin, Olga Garmendia y Pablo Zanini.

También estuvieron presentes ex docentes, ex directivos y gran parte de la comunidad educativa de esta escuela que nació en un vagón de ferrocarril, hasta que Siderca, por medio de una carta que envió la alumna Nora Coraglia (presente en el acto), donó los fondos para construir el actual edificio. Hoy la escuela de Villa del Pilar cuyos vecinos impulsan su desarrollo a través de la Cooperadora, tiene una matrícula de 469 alumnos, divididos en dos turnos, con tres divisiones de cada grado de primero a sexto.

El acto comenzó con la entrada de la bandera nacional de ceremonia portada por Sofía Rodríguez, y escoltada por Lucas Copello y Dylan Cano, la bandera bonaerense portada por Dylan Grendermeir y escoltada por Rodrigo Villagra e Ignacio Flores y el estandarte de la escuela llevado por Abril Montero. Luego de la entonación del himno y las palabras de la directora, ingresó la guardia de honor con alumnos de 5to y 6to grado, también bailaron la zamba Rosario Vera, maestra, (cuyo nombre lleva la escuela), la pareja de baile integrada por Carmen Ponce, ex alumna de la escuela, y Fernando Barrientos, pareja ganadora del pre Cosquin 2023 y 2024.

En el final, se remontaron barriletes, una costumbre que identifica desde hace 10 años a la escuela y que parte de un proyecto de la profesora de Educación Física Luciana, tarea en la cual participan todos los años al llegar la Primavera, las familias junto a los alumnos.

Las docentes de la Escuela «Rosario Vera Peñaloza». La Comunidad educativa y autoridades durante la celebración en el establecimiento educativo de la ciudad de Lima. Abanderados en el acto.

