El Hospital, en pleno proyecto de organización para optimizar atención

La nueva gestión de directivos del Hospital Zonal «Virgen del Carmen» informó que está en pleno proyecto de organización con el objetivo de optimizar la atención, darle visibilidad, para lo que se requiere un cambio cultural en la dinámica de trabajo interno, señaló a LA VOZ el Director Dr. Mariano Griguelo en una entrevista realizada con el cuerpo de directores que está al frente del nosocomio desde el 15 de mayo pasado.

Se debe lograr un Hospital abierto a la comunidad para que ésta ”lo sienta como propio”, para ello debemos llegar a la población con lo cotidiano. Por ejemplo, señaló la directora administrativa Carla Beningo, el Hospital realiza Jornadas en escuelas con promotoras de salud durante el ciclo lectivo. Y para mejorar la atención, se proponen controlar los accesos, ordenar los sitios de circulación interna y para los pacientes, con las correspondientes señalizaciones, “debemos superar cuestiones ineficientes para que se tornen eficientes”, en referencia a las dificultades del público para moverse dentro del Hospital y encontrar los lugares que requiere de atención.

En el Hospital trabajan 720 personas de las cuales el 35% es personal médico, no es suficiente, faltan profesionales en áreas críticas como Pediatría o Unidad de Terapia Intensiva, pero, la falta de médicos no es un problema local, es de todo el país por lo cual se están haciendo modificaciones en la carrera de Medicina, en las residencias médicas, en mejorar los salarios para que además, quienes de gradúan no emigren del país, y lograr que los médicos no sean “golondrinas”, es decir que vayan mudándose de trabajo hacia donde mejor les pagan.

En cuanto a su funcionamiento, los gastos del Hospital son muy altos, el presupuesto de 2023 fue de 360 millones de pesos, sin contar salarios que los paga el gobierno provincial. Por ejemplo, señaló el director, un día de internación en terapia intensiva tiene un costo de 350 mil pesos. En este sentido, los directivos quieren dar a conocer a la población que concurre a atenderse al Hospital que si tiene cobertura social, sea prepaga u obra social que aporte la credencial, y si no tiene cobertura que lleve el DNI. El Hospital logra un recupero sea de las coberturas médicas, como de la Provincia de aquellos pacientes que no la tienen. También el Hospital cuenta con un banco de prótesis que es un programa del Gobierno bonaerense que se gestiona a través del nosocomio para quienes no tienen cobertura social.

Finalmente reiteraron que la asistencia en el Hospital está asegurada, que pudo haber atrasos propios de problemas burocráticos en tiempos económicos muy complejos para la provisión de insumos, pero que la asistencia y cirugías están garantizadas, pronto incorporarán además nuevos equipos para mamografías y colonoscopias.

El equipo directivo del Hospital está integrado por el Director Dr. Mariano Griguelo, médico Pediatra, y tres Directores asociados: Dr. Walter Serra, Alfredo Fortese kinesiólogo y Carla Benigno, trabajadora social.

Cartel histórico: El nosocomio considerado Hospital Regional.

