Dudas sobre la continuidad de las obras públicas en Zárate y Campana pendientes con fondos de Nación

El Gobierno nacional, a través del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, confirmó al inicio de gestión que no habrá fondos para nuevos proyectos de obras públicas por un año, pasando por alto la batería ya desplegada en distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. En total, se trata de 860 los trabajos en territorio bonaerense, distribuidos en 124 municipios, los que se encuentran paralizados, a la espera de definiciones.

En el caso de Zárate, hay cinco grandes obras públicas de infraestructura paralizadas por el momento con un costo total de $1.185.420.329. Entre las obras pendientes está la consolidación del Parque Norte, con un avance de obra del 39,67%. El proyecto contemplaba la construcción de veredas, playón para diversas actividades deportivas, bicisendas, luminarias, plaza con juegos infantiles y equipamiento urbano. También tendrá un parque de agua con chorros a presión y un deck de madera sobre la laguna. Parque Norte es un espacio verde que posee cuatro hectáreas y media, delimitadas por las calles Pavón, La Rioja y Falucho, y que se encuentra vinculado con la Universidad Popular Zárate, un predio municipal de formación.

Por otro lado, la planta de tratamiento de líquidos residuales del Hospital Intermedio Municipal «Dr. René Favaloro», con un avance de obra del 79,08%. El proyecto contempla la provisión e instalación de una planta de tratamiento de líquidos residuales modular con capacidad para tratar 12 m3/día, para recibir los efluentes del centro de salud público.

Otra de las obras son las mejoras en el acceso a Zárate por Costanera Sur, con un 99,99% de avance de obra. Consta de la repavimentación de calles y avenidas que funcionan como enlace con las Rutas Nacionales y Provinciales. Se trata de un proyecto que viene siendo planificado desde el 2009 y que antes de las elecciones de octubre ya está prácticamente terminado. Tal obra resulta ser un inconveniente en el tránsito que circula por la colectora ya que se ha abierto un camino de tierra provisorio y la zona no cuenta con iluminación.

También está paralizada la obra de renovación de redes de agua en Villa Massoni etapas A (72,13% y B (44,89%). La etapa “A” se encuentra delimitada en la calle Pueyrredón, desde Pavón hasta J. B. Justo; Juan B. Justo desde Pueyrredón hasta Félix Pagola; Félix Pagola desde Juan B. Justo hasta Urquiza; Urquiza desde Félix Pagola hasta 3 de Febrero; 3 de Febrero desde Urquiza hasta Matheu; Matheu desde 3 de febrero hasta Maipú; Maipú desde Matheu hasta Pavón y Pavón desde Maipú hasta Pueyrredón.

La extensión de la red de líquidos cloacales en Villa Angus es otra de las obras, que cuenta con sólo un 32,70% de avance. Se trata de un proyecto de 50 millones de pesos, presupuestado en abril del 2022, y que contaba con un plazo de seis meses. Los trabajos se realizaron en Villa Angus, en un área comprendida entre las calles 9 de Julio, Chacabuco, Tala y Pavón.

El mes pasado, despidieron a 100 trabajadores de la construcción que desempeñaban tareas en dos torres habitacionales de 217 viviendas que se están construyendo sobre la calle Teodoro Fels.

Se trata de dos edificios gemelos que iban a albergar a más de 200 personas. Allí, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat financiaba durante el Gobierno de Alberto Fernández esta importante obra como parte de una solución habitacional al déficit que hoy presenta Zárate. El proyecto avanzaba a gran ritmo; al punto de que ya se había comenzado a levantar la estructura del edificio gracias a una grúa de grandes dimensiones que llegó al lugar el mes pasado.

Estas torres son parte de la última batería de obras anunciada por el Ejecutivo municipal en el Mercadito Witcel a finales de julio del 2022.

La empresa contratista que ganó la licitación es “Szczech SA” y la dirección de la obra está a cargo de Bureau Veritas. El plazo de ejecución es de 14 meses y se iban a terminar para el invierno del 2024. Aunque las obras comenzaron a ralentizarse hasta detenerse el mes pasado. Si bien no levantaron el obrador, se aguarda definiciones sobre esta importante obra.

La Planta de Tratamiento Cloacal se venía proyectando hace varios años y tras presentar el proyecto al ENOHSA, se consiguió su financiamiento. En calle Teodoro Fels se estaba construyendo un complejo habitacional para 217 viviendas. Con fondos del Gobierno nacional, se había iniciado en Campana la reconstrucción de la Ruta 4.

Repavimentación de Ruta 4 y culminación de Avenida Alfonsín en Campana

El plan de infraestructura del ministerio de Obras Públicas, en la actualidad Ministerio de Infraestructura, contaba a principios de Diciembre de 2023 con 4.322 obras y proyectos, solo para la Provincia de Buenos Aires, que constituían una inversión estimada de 2,3 billones de pesos. De éstos, antes de la asunción del nuevo Gobierno, se finalizaron 2.296 trabajos en los 135 municipios del territorio bonaerense.

En Campana, siete obras mantienen un signo de interrogación respecto a su futuro, tras el anuncio del Presidente Javier Milei de no continuar con las políticas de obras e inversiones públicas.

En el sitio del ex Ministerio “Mapa de Inversiones”, entre las obras proyectadas para Campana, las que ni siquiera comenzaron son la repavimentación de la Av. Libertador San Martín (Camino Prov. 01402, o Ruta 4 como se la conoce) por un valor estimado de $1.620.956.293, y la continuidad de la construcción y repavimentación de la Avenida Alfonsin, desde calle Pellet hasta la rotonda de Las Acacias, con un costo estimado de obra de $1.266.310.297.

Otros proyectos en ejecución

Con avances disímiles, también se encuentran los siguientes proyectos: Ejecución de perforaciones para extracción de agua y vinculación ($18.360.980), con un 87,46% de avance de obra; una segunda etapa por $ 10.630.075, con un 47,98% de avance; y una tercera etapa, con un costo de $7.225.818, que lleva adelantado un 37,16%.

Servicio de conservación y mantenimiento de los corredores viales tramo VI renglón 1, con $1.399.677.331 de costo estimado de la obra, que incluye tareas sobre calzada y banquina: bacheo asfáltico superficial y profundo, reconstrucción de losas de hormigón, sellado de fisuras y grietas, tomado de juntas, reconstrucción de juntas Thormack, texturizado de la superficie de rodamiento, corte de pasto y desmalezamiento y perfilado de calce de banquinas. Dicho proyecto cuenta con un avance del 91,17%.

Un desembolso que supera los 4500 millones de pesos

El total de los recursos proyectados para inversiones en obras por parte del Estado nacional en Campana, entre lo ya avanzado y lo que ni siquiera comenzó, asciende a más de 4.500 millones de pesos.

