IOMA criticó la ordenanza que busca que la obra social deje de ser obligatoria para municipales

El titular de la Delegación de IOMA Lima, Tomas Barletta, se refirió al proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal que busca que la obra social deje de ser obligatoria para empleados municipales y lamentó que «el expediente ingresado por el Ejecutivo Municipal no tuvo ningún tipo de tratamiento, pasó solamente por la comisión de labor, pero después no se nos convocó ni al IOMA ni a los sindicatos, ni a los trabajadores, ni a nadie que pueda hablar en representación de IOMA, no fuimos convocados para nada».

Además, calificó la propuesta como «improcedente» y expresó que espera que la misma se deba a la falta de conocimiento por parte de las autoridades municipales: «o lo hacen por ignorantes o por mala voluntad porque la verdad que lo que vienen hacer es modificar un convenio que no se puede modificar, en IOMA o somos todos o no es ninguno porque tiene un principio solidario y colectivo», indicó.

Barletta desmintió dichos que sostienen que la afiliación sería opcional, argumentando que en realidad se obligaría a los afectados a afiliarse en calidad de «voluntarios», con implicaciones financieras significativas: «Cuando le dicen a la gente que se puede volver a afiliar, volver a IOMA porque es optativo es una mentira, porque se van a poder quedar en IOMA en condición de afiliados voluntarios pagando 25 mil pesos por cada integrante del grupo familiar, hoy son obligatorios pero no rehenes como escuché a una concejal». También alertó que el proyecto podría llevar a un «vaciamiento» de la obra social, dejando desprotegidos a todos los empleados municipales y sus familias en un contexto de aumentos indiscriminados y crisis económica.

Barletta destacó el carácter personal del proyecto por parte del intendente Matzkin «que cuando era concejal fue hasta la Justicia para que le dejen de descontar a él ese 4,8%» y lo calificó como «ilegal», advirtiendo sobre el riesgo de dejar a las familias sin obra social y sin acceso a tratamientos médicos.

En tanto que recordó que «durante el 2023, 804 empleados municipales contaron la cobertura médica de IOMA en sus tratamientos» y acotó «ni a mí ni a la Diputada Agustina Propato que habló conmigo, que está preocupada, que le manifestó al Gobernador lo que está pasando, nos tiene que dar explicaciones, Matzkin y los concejales que votaron a favor se las tienen que dar a todos los trabajadores municipales que los van a dejar sin obra social y con los tratamientos cortados», concluyó.

IOMA es la obra social de la provincia de Buenos Aires. Fundada en 1957, se convirtió en la mayor obra social bonaerense, otorgando cobertura a más de dos millones de afiliados obligatorios y voluntarios.

