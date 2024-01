Los concejales de La Libertad Avanza opinaron sobre el proyecto aprobado en el HCD

El bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) integrado por Lautaro Fenestraz y Daiana Hergert votó en forma diferente el proyecto que autoriza la libre elección de obra social para los trabajadores municipales.

Daiana Hergert acompañó con su voto positivo el proyecto del Ejecutivo con lo cual el oficialismo sumó 11 votos, de los 19 concejales presentes en el recinto. Como señaló ayer a LA VOZ, apoyó la propuesta para que concejales y funcionarios electos, en este caso intendente, en una primera etapa y durante el término de 60 días se manifiesten si quieren dejar de aportar a IOMA y pasar dichos aportes a otra obra social o prepaga. Hergert señaló que está de acuerdo, que se debe tener libertad para elegir a donde aportar, es además, dijo, una política del Gobierno nacional y acompaña estos ideales libertarios.

POR QUE SE ABSTUVO EL CONCEJAL FENESTRAZ

Su compañero de bancada, Lautaro Fenestraz se abstuvo en la votación en el Concejo Deliberante.

En su caso, como dijo ayer a este medio, acompaña el espíritu de la legislación en cuanto a la libertad de elección, pero se abstuvo de votar porque entiende que tiene vicios de legalidad. Además es sólo aplicable en un primer momento a cargos electivos y consideró que «es un privilegio respecto a los demás empleados municipales. No me opongo a la libre elección pero sí al proyecto que no sé qué consecuencias legales puede acarrear».

Lautaro Fenestraz. Daiana Hergert.

