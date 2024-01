Mercedes Benz Camiones y Buses anticipa que su planta será “de bajo impacto ambiental”

El sector automotriz y autopartista está buscando aprovechar las oportunidades que se presentan para ampliar mercados y diversificar su inversión en América Latina.

Una de las empresas que está en este camino es Mercedes Benz Camiones y Buses, que invirtió u$s 50 millones en un nuevo centro logístico en Zárate para comenzar a exportar chasis de buses a México. La elección de la empresa sobre su radicación en Zárate permitirá que tenga costos logísticos menores en relación a otros distritos.

Las obras avanzan rápidamente y la marca alemana decidió mostrar parte del proceso, haciendo foco en el cuidado ambiental, siguiendo los exigentes estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente de la compañía en esta materia, que están vigentes en las diferentes plantas de producción que la compañía tiene en el mundo. En ese sentido, anticipa que su planta local será “de bajo impacto ambiental”.

“Asimismo, la ubicación estratégica y las dimensiones del nuevo centro le otorgan la flexibilidad suficiente para considerar futuros proyectos”, remarca la empresa dejando abierta la puerta para que amplíen otras líneas de ensamblaje.

En Argentina, dos de cada tres buses son Mercedes-Benz. De hecho, concentra el 65% del mercado local de ómnibus y camiones. Actualmente, la firma alemana opera en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, onde produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF.

Cuando en diciembre de 2021, Mercedes-Benz AG decidió separar sus negocios en Mercedes-Benz Group y Daimler Trucks, causó una revolución en el mundo del transporte y la industria automotriz. Desde entonces, autos y vans pertenecen a la primera compañía y Camiones y Buses a la segunda. Se separaron Mercedes y Daimler, aunque todos siguen defendiendo a la estrella de tres puntas con el mismo amor por la marca que creó el automóvil a finales del siglo 19.

En Argentina, ambas empresas funcionaron bajo el mismo nombre por 70 años, y la escisión recién empieza a hacerse visible ahora, un año y medio después, y lo hace con un anuncio de magnitud como es la inversión que Mercedes-Benz Camiones y Buses, ha realizado al comprar un predio de 20 hectáreas en nuestra localidad, donde ya ha comenzado la construcción de un Centro de Logística y Distribución de autopartes y repuestos para los usuarios de camiones y buses de la marca en todo el país.

