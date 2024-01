El Concejo Deliberante aprobó la implementación del programa “Ojos en Alerta”

Ojos en Alerta” nació en noviembre de 2016, en la localidad de San Miguel, como una red colaborativa para enviar información sobre situaciones en las que corren peligro otras personas, sin alterar la actividad normal o involucrarse en situaciones riesgosas. Permite utilizar otros recursos para generar una “red de prevención”, como fotos, videos e incluso la propia ubicación, convirtiendo al celular en un botón antipánico.

Y como fue una iniciativa exitosa, ahora buscan que más municipios se adhieran a esta propuesta a instancias de los concejos deliberantes. Cada cuerpo de ediles puede adherir a este programa y así lograr que cada Comuna se adhiera a “Ojos en Alerta”.

Así fue como el Concejo Deliberante local adhirió en la última semana al programa, logrando que Zárate adquiera esta nueva herramienta. Ahora los vecinos deberán inscribirse y capacitarse en la página web www.ojosenalerta.org.

Cabe señalar que sólo la aplicación se maneja con mensajes de whatsapp, aprovechando todos sus recursos. Cada mensaje llegará, de forma directa, al Centro de Operaciones Municipal (COM) con el fin de alertar sobre casos de emergencia o inseguridad.

“Este canal no reemplaza al 911, que es para emergencias policiales, sino que es un complemento que apunta a la prevención. Los vecinos son invitados a inscribirse en el Programa, los cuales reciben charlas informativas y capacitaciones para la eficiente utilización del sistema. Dicho programa funciona sobre cualquier sistema de mensajería, por ejemplo, WhatsApp, pero la clave está en las personas que lo conforman: taxistas, panaderos, canillitas, choferes de colectivos, encargados de edificio, recolectores de residuos, comerciantes y vecinos, todos ellos conforman una red de alerta temprana insuperable”, aclararon los ediles de Juntos en los Considerandos de la ordenanza.

“Ahora todos los vecinos utilizarán su celular como medio de comunicación directa con el Centro de Operativos y Monitoreo Municipal, transformándose así en una nueva herramienta de prevención del delito”, destacó la concejal titular del bloque de Juntos, Natalia Blanco; tras la aprobación del proyecto.

Los hechos que pueden ser informados son; emergencia médica, peleas, roturas o hechos de vandalismo en la vía pública, personas sospechosas en la vía pública; casos de alcohol al volante; conducción peligrosa o excesos de velocidad; etc.

“Si bien la seguridad no es estrictamente competencia del Municipio, lo cierto es que es el primer nivel de gobierno cercano al vecino, teniendo gran potencial para hacerse cargo de la prevención”, aclaró la concejal Blanco. Los municipios que se sumaron al ‘Programa de Ojos en Alerta´ para luchar contra el delito desde el celular en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires son: Escobar; Morón; Tres de Febrero; Pinamar; Mar Chiquita; Lezama; Olavarría; Lobería; San Pedro; Coronel Rosales; Nueve de Julio; Madariaga; Marcos Paz; Pergamino, entre otros.

Ya aprobado por el HCD se espera que comiencen las capacitaciones a cargo de la secretaría de Seguridad y así comenzar la implementación del programa.

Comparte esto: Facebook

X