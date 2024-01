ATE se declaró en “estado de asamblea permanente”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Zárate repudió la iniciativa del Ejecutivo Municipal para eliminar el convenio con IOMA. La primera medida fue la de declararse en “estado de asamblea permanente”, instando al intendente Marcelo Matzkin a que no avance con su propuesta.

“Los municipales de Zárate y Lima no queremos padecer la eliminación de IOMA que sufren en Capitán Sarmiento y en San Nicolás”, expresaron desde el gremio ATE, que nuclea a gran parte de los empleados de la Municipalidad.

Además advirtieron que el lunes realizaron una denuncia «ante el Ministerio de Trabajo la ilegalidad de la Ordenanza ya que es de rango menor que la Ley Nacional 23.660». Además piden que el Municipio no concrete su proyecto y que en caso de no cambiar su postura irán a una situación de conflicto.

En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza otorgándole la libertad a los empleados municipales de elegir qué obra social quieren para aportar; dejando como “optativa” a la obra social IOMA. Tal proyecto generó debates al interior del HCD y los ediles del PJ lo rechazaron, ya que sólo los concejales de Juntos aprobaron la ordenanza haciendo pesar su mayoría.

También tal iniciativa fue rechazada por el titular de IOMA Lima, Tomas Barletta, quien se refirió al proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal, aprobado por los concejales. “El expediente ingresado por el Ejecutivo Municipal no tuvo ningún tipo de tratamiento, pasó solamente por la comisión de labor, pero después no se nos convocó ni al IOMA ni a los sindicatos, ni a los trabajadores, ni a nadie que pueda hablar en representación de IOMA, no fuimos convocados para nada”.

En cuanto al reclamo de ATE, las críticas se deben a que IOMA, dentro de todo, es un sistema solidario. Y, por ende, los bajos salarios de las y los trabajadores difícilmente puedan acceder a Obras Sociales de calidad, y aún más difícil el aporte de Prepagas, que cuyo promedio de valor supera los $80.000 por persona edad promedio, de cada integrante del grupo familiar, hasta los $290.000 cuando la edad es avanzada.

“Si bien coincidimos que en Zárate y Lima la prestación de IOMA tiene muchas falencias y disconformidades, como por ejemplo el pago de Coseguro o Co-pago o bono en efectivo donde el profesional médico no otorga factura, convirtiéndose en una acción comercial ilegal, los gremios con afiliados en IOMA trabajando para gestionar la implementación de policonsultorios que le permite a las y los socios la atención medica sin necesidad de realizar aportes adicionales en efectivo y romper con un monopolio mercantilista de la salud”, reclamaron desde ATE.

Al mismo tiempo, pidieron contar con un rol más activo en la toma de decisiones y más diálogo con el Ejecutivo municipal.

La sede de ATE Zárate en la esquina de Brown y Pinto.

Cruces entre el intendente Matzkin y el titular de la delegación Lima de IOMA

En los últimos días, el intendente Marcelo Matzkin y titular de la delegación Lima de IOMA, Tomás Barletta, el mantuvieron cruces en redes sociales.

En un intercambio de tweets, el jefe comunal lo acusó de “mentir” y le pidió que “dejen de tener de rehén a todos los afiliados que obligatoriamente deben pagar a IOMA”. En ese marco, citó el caso de La Matanza, que no está adherida a la mutual: ¿vos decís que La Matanza desfinancia a IOMA siendo el mayor empleador municipal de a provincia. Que, ¿hay trato preferencial para La Matanza?, escribió el intendente de Zárate.

Para concluir, posteó: «¿Por qué no explicas porque los médicos en Zárate no atienden por IOMA? Sabés que con la libre elección muchos se van a ir de IOMA. También seria bueno que leas las causas judiciales favorables que fundamentan el proyecto o al menos leas el proyecto».

En respuesta, Barletta indicó: ¿Libre elección Marcelo? Libre sería si todos los empleados cobraran lo que cobra el intendente para poder pagar un grupo familiar entero en una prepaga. IOMA es una obra social solidaria, pero ¿qué saben de solidaridad? Empezaron el camino a cortar 804 tratamientos».

El proyecto

Cabe recordar que en el caso de Zárate, lo que votó y aprobó el Concejo Deliberante a instancias del Ejecutivo municipal es una primera instancia para sacar a los cargos electivos de la obligación de pagar IOMA y poder elegir obra social. Con lo que se aprobó el viernes pasado en el Concejo Deliberante se le da la posibilidad al intendente y a los concejales la opción de salir y establece un plazo a sesenta días para que el Ejecutivo eleve al HCD una propuesta para que se pueda desafiliar de IOMA a la totalidad de la planta de la Municipalidad de Zárate.

