Barcos no pueden circular y restringen la circulación de camiones en el Puente

La navegación en el río Paraná sigue interrumpida luego de que este domingo un buque de bandera Liberiana colisionó contra un pilar del Puente Zárate- Brazo Largo.

«La navegación se encuentra interrumpida hasta que las condiciones de seguridad permitan llevar al buque a un lugar de fondeo seguro. A partir de ese momento se restablece la navegación», dijo el jefe de Prefectura Zárate, Daniel Sittner.

“Fondeo” significa, en navegación, anclar el buque de forma segura. Cabe señalar que el buque de 230 metros no está varado, sino que está detenido, con parte de su casco severamente dañado. Y quedó inmóvil, para trazar un paralelismo, en plena autopista, ocasionando inconvenientes y contratiempos millonarios para el normal tránsito de la hidrovía.

Ayer, la fuerza informó a través de un comunicado que se está «trabajando en el lugar para regular el tránsito de buques en la zona», aunque todavía «no se puede precisar» cuándo podrán trasladar al barco para restablecer la circulación.

Mientras tanto, personal técnico especializado comenzó a inspeccionar la integridad del casco de la embarcación y sus sistemas de electricidad y máquinas. «Se están llevando a cabo las inspecciones correspondientes para definir el traslado del buque con seguridad», detalló Sittner.

También se están evaluando daños en la estructura del puente Mitre del Complejo Zarate Brazo Largo, por lo que se restringió el tránsito para vehículos de carga de más de 50.000 kilos y se limitó a 60 kilómetros por hora la velocidad máxima a la que pueden circular el resto de los rodados.

Fuentes de Prefectura afirman que aún no hay fecha de remoción del buque aunque esperan realizar la operación del retiro del buque antes del fin de semana.

A la par, se espera la llegada de dos peritos especializados de Vialidad Nacional, quienes tendrán la última palabra en cuanto a los daños sufridos en los pilotes subacuáticos del puente.

Cabe señalar que en el momento de la remoción del buque se deberá cortar de manera total el tránsito del puente para evitar riesgos.

Mientras, la tripulación del buque averiado permanece a bordo. Fuentes de Prefectura, la única entidad que mantiene vínculo con ellos, afirmaron que todos se encuentran en buen estado de salud, aunque no precisaron detalles sobre su nacionalidad ni el nombre de la empresa de transporte, que será la que deberá pagar el costo total de la remoción.

El capitán, que fue sometido a una declaración testimonial con oficiales de Prefectura dentro del buque, declaró que el motivo del choque fue una avería en el timón ocurrida varios kilómetros río arriba. Consultados sobre el tema, fuentes de la autoridad fluvial nacional afirmaron que esta información todavía está bajo investigación.

De acuerdo a información de la página de análisis marítimo Marine Traffic, que proporciona información en tiempo real sobre los movimientos de los barcos de todo el mundo, el En May es un buque cerealero construido en 2017 que navega actualmente bajo bandera de Liberia y que posee una capacidad de carga de 85.001 toneladas. La embarcación, que tiene una eslora total (largo) es de 228 metros y un ancho de 36,5 metros, está valuada en 31,4 millones de dólares, mientras que su valor de demolición es de 6,6 millones de dólares.

Actualmente, personal técnico especializado de Prefectura Naval se encuentra inspeccionando la integridad del casco de la embarcación y sus sistemas de electricidad y máquinas. Interviene en el hecho el Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal Nº 2 a cargo del Dr. Sánchez Guzmán.

GRANDES PERDIDAS, ENORMES COSTOS

Este accidente ha causado grandes pérdidas para la circulación en la Hidrovía, los barcos que veían navegando están parados, el resto puede tener una alternativa en el Paraná Guazú. Pero en especial, es perjudicial para todo el movimiento de navegación de los puertos de Zárate y Lima que usan permanentemente esta vía de transporte.

Según se informó, por otro lado, Prefectura Naval está analizando el tema de seguros con el Capitán del barco que es de origen libanés al igual que la tripulación, aunque llevarían carga para China.

