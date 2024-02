«Ola de calor» para el norte bonaerense: Zárate y Campana están entre los 60 distritos afectados

El calor se hizo sentir durante la última semana. Las temperaturas rozaron los cuarenta grados, con pocas ráfagas de viento y nula presencia de lluvia. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre una nueva ola para gran parte del norte bonaerense.

Durante el transcurso de esta semana también se esperan temperaturas superiores a los treinta grados, con la llegada de lluvias pronosticada para el jueves y viernes.

De acuerdo al último reporte, hay más de 60 municipios que están bajo alerta roja debido a las altas temperaturas para el norte de la Provincia de Buenos Aires. En la costa atlántica la alerta desciende a naranja y para el centro y sur bonaerense no hay alerta alguna ya que el clima será más “amigable”.

Las zonas afectadas por el calor son el Conurbano Bonaerense y los distritos que pertenecen a la Segunda, entre ellos Zárate y Campana

Para evitar consecuencias, se recomienda no exponerse durante mucho tiempo al sol en las primeras horas de la tarde. Además de tomar mucha agua (preferentemente dos litros por día), evitar las comidas pesadas y las prácticas deportivas, sobre todo en horarios centrales.

EN EL PAIS

Tras un fin de semana de temperaturas que fueron de 20 a 35 grados en la mayoría del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas rojas por temperaturas extremas en: Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Chaco, Salta, Formosa y San Luis. Sin embargo, más de la mitad del territorio nacional se encuentra en estado de alerta amarilla y naranja.

De acuerdo a lo que informó el organismo especializado, la alerta roja, la cual implica temperaturas que “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

Para concluir detalló cuales son aquellas recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud ante esta situación de calor extremo: aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); y prestar atención a los más vulnerables.

Además, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, las comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados, y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos anteriormente mencionados pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

CUAL FE LA CIUDAD MAS CALUROSA EL FIN DE SEMANA

La ola de calor golpea todo el país por casi igual. Incluso las localidades donde la temperatura suele ser amistosa se sorprendieron por las elevadas temperaturas de los últimos días. En Tucumán, mientras se esperan las lluvias que aplaquen el calor, las temperaturas siguen representando un peligro para quienes tienen que salir de sus casas.

En el norte, una de las ciudades de Salta registró la temperatura más elevada del fin de semana. Se trata de San Ramón de La Nueva Orán, que el domingo tuvo 40 °C junto a una humedad relativa del 28% que incrementó la sensación térmica.

El podio fue completado por Paso de los Libres, Corrientes, que registró 38.5 °C y una sensación térmica de 47.2 °C, producto de la abundante humedad del lugar, y Reconquista, Santa Fe, que tuvo la misma temperatura, pero con una términa menor a 45.6 °C.

