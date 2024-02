CADU recibe la visita de Estudiantes de Río Cuarto mañana en Villa Fox

Mañana domingo por la tarde en Villa Fox, Defensores Unidos recibirá la visita de Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba), en el marco de la segunda jornada de la Zona «B» del Torneo de la Primera Nacional temporada 2024.

El encuentro tendrá lugar en el estadio «Mario Oscar Losinno» que contará con el estreno de la ampliación de las Tribunas de Justa Lima y de Bernardo de Irigoyen, comenzará a las 17.00 horas, dirigirá Edgardo Zamora, con la asistencia de Juan Manuel Vázquez y Nahuel Santanocito, y el cuarto árbitro David Cornejo.

CADU que viene de perder en su debut en Santa Fe frente a Colón y ahora buscará conseguir un buen resultado en su primera presentación como local en este 2024. Enfrente estará Estudiantes que llega luego de vencer a Deportivo Madryn en Río Cuarto.

Defensores cosecha cuatro encuentros sin victorias, con un empate y tres derrotas, como local suma cinco partidos sin perder, con dos victorias y tres igualdades, casualmente la última caída en Zárate fue ante Estudiantes por 1-0 por la 26ª fecha del torneo pasado. El «león» acumula cinco cotejos sin derrotas, con dos victorias y tres empates, como visitante lleva cuatro presentaciones sin caídas, con dos triunfos y dos igualdades.

EL PLANTEL CIERRA HOY SU PREPARACION

El plantel de CADU culminará hoy a la tarde su preparación en el estadio para el partido de mañana y tras el entrenamiento el DT Santiago Davio dará la lista de los futbolistas concentrados.

Habrá un cambio obligado ya que no podrá jugar Juan Cruz Ponce de León quien sufrió la fractura de la muñeca derecha.

EDGARDO ZAMORA DIRIGE POR QUINTA VEZ

Mañana será la quinta ocasión que el árbitro Edgardo Zamora dirija un partido de CADU en los torneos de AFA. En las cuatro veces anteriores que lo dirigió, Defensores Unidos no perdió, ganó uno y empató los tres restantes. Zamora sancionó un penal y fue en contra, expulsó a un jugador y fue del rival.

HOY ARRANCA LA SEGUNDA JORNADA

Esta será la programación con días, horarios y árbitros:

Hoy sábado 10 – 17:00 hs: Dep. Madryn – Aldosivi (árbitro: Brian Ferreyra); 17:00 hs: San Telmo – Gim. y Tiro (S) (Juan Pablo Loustau); 17:00 hs: Almagro – Dep. Morón (Felipe Viola); 21:15 hs (DirecTV Sports): Alte. Brown – Tr. Suárez (Javier Delbarba); y 21:45 hs (TyC Sports): Brown (A) – Temperley (Sebastián Martínez).

Mañana domingo 11 – 17:00 hs (TyC Sports): Atlanta – Colón (Pablo Giménez); 17:00 hs: CADU – Estudiantes (RC) (Edgardo Zamora); 17:00 hs: Def. de Belgrano – Nva. Chicago (Juan Ignacio Pafundi); y 19:00 hs: Chaco For Ever – Gimnasia (Mza) (Álvaro Carranza).

Lunes 12 – 20:30 hs: Atl. de Rafaela – Mitre (Jorge Baliño).

Matías Nizzo, autor del primer gol de CADU en 2024.

Continúa la venta de entradas

Sigue la venta de entradas anticipadas para este partido. Las mismas se venderán hoy sábado para socios (con la cuota del mes anterior al día) y no socios en el horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 en la Secretaría del Club ubicada en 19 de Marzo y Sáenz Peña de nuestra ciudad, y mañana domingo desde las 15.00 horas en la Boletería del Estadio (Justa Lima esquina Sáenz Peña).

Los valores de las entradas serán los siguientes:

Tribuna de Bernardo de Irigoyen: Socios $ 2.000 y No Socios $ 6.500. Socios Menores $ 1.500 y No Socios Menores $ 2.100. Socios Jubilados/Pensionados $ 2.000 y No Socios Jubilados/Pensio-nados: $ 3.500. No Socias Damas: $ 3.700.

Tribuna de Sáenz Peña: Socios $ 2.000 y No Socios $ 6.500. Socios Menores $ 1.500 y No Socios Menores $ 2.100. Socios Jubilados/Pensionados $ 2.000 y No Socios Jubilados/Pensionados: $ 3.500. No Socias Damas: $ 3.700.

Tribuna Justa Lima: Socios $ 3.000 y No Socios $ 7.500. Socios Menores $ 2.000 y No Socios Menores $ 4.000. Socios Jubilados/Pensionados $ 3.000 y No Socios Jubilados/Pensionados: $ 4.500. No Socias Damas: $ 5.000.

Discapacitados: Ingresan directamente con su carnet, no deben retirar ninguna entrada.

Por su parte los menores de 5 años ingresan gratis.

