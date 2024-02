La Bancaria declaró estado de alerta y movilización

El gremio que nuclea a los trabajadores de bancos, La Bancaria, estableció estado de alerta y movilización ante la posible privatización del Banco Nación: “El Nación no se vende”.

Desde el gremio denunciaron que el asesor extraoficial del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, tomó contacto con los directivos de la entidad pública para instruirlos sobre la transformación en una Sociedad Anónima.

En este marco, mediante un comunicado titulado «El Nación no se vende», los trabajadores e integrantes de la organización sindical rechazaron cualquier intento de privatización de la entidad bancaria: «Luego que se diera marcha atrás con la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, y quedaran sin efecto las privatizaciones de la empresas del Estado y entre ellas la Banca Pública, tomamos conocimiento que, ayer, Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del Banco Nación a convertir dicho banco en una Sociedad Anónima. Para ello pretende ampararse en el DNU 70/23, que todavía no fue tratado en el Congreso y objetado ampliamente por distintos sectores ante la Justicia».

ACCIONES

La organización, además, detalló las medidas que se realizarán en defensa del Banco Nación, lo que incluirá «una campaña de recolección de firmas en todo el país y anunció que realizará un acto el martes 20 de febrero «en defensa del Banco, en rechazo de la privatización, transformación en S.A. o la metodología que pretendan usar para arrebatarnos» el organismo.

