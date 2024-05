El diputado Esteban Paulón disertó en un encuentro de afiliados socialistas

El diputado nacional socialista, Esteban Paulón, visitó nuestra ciudad para participar de una disertación con afiliados del Partido Socialista (PS).

Cabe señalar que la “Casa del Pueblo”, como así se denomina el Partido Socialista, está buscando recuperar su centralidad en la política local y en el debate abierto con la ciudadanía. Y lo está realizando con un concepto de pluralidad, de hecho en esta visita del diputado Paulón también estuvo la diputada nacional massista, Micaela Morán; además del concejal de Baradero y Secretario General del Partido Socialista de la Segunda sección Electoral de la provincia, Rodolfo Lacabanne; el concejal Aldo Morino, el ex funcionario y titular del espacio Cerca, Rodrigo García Otero; la titular de la Junta Directiva local del Partido Socialista, María Gracia González y el secretario general del PS, Joel Rodríguez.

“Venimos a charlar y debatir con los afiliados cuál será el rol del socialismo en el marco de este gobierno de Milei, en donde existe una confrontación abierta contra todos los partidos progresistas. Al respecto, quiero comentarle a Milei que los gobiernos de los países que él cita como exitosos; como Alemania o Irlanda, están gobernados por el socialismo. Por lo tanto, venimos a plantear y a delinear una alternativa política al gobierno de Milei y estar preparados para que cuando deje el poder, asumir como fuerza política ya que estamos convencidos de que la gran mayoría de la gente que lo votó no pretende un país en donde sólo el 30% de los argentinos pueda tener acceso a determinados bienes y el resto no. Buscamos una igualdad de oportunidades y un férreo apoyo a la universidad pública que es la que nos asegura una movilidad social ascendente genuina”, expresó el diputado nacional, Esteban Paulón.

“Queremos pensar al Estado como un Estado presente pero que solucione los problemas de la gente, no que alimente la inflación, que deje intersticios para la corrupción o sea parte de ella, y que mire para otro lado cuando hay problemas de la ciudadanía muy importantes. No somos un número en una planilla de excel”, consideró el diputado.

El legislador nacional participó de una charla con dirigentes zarateños y afiliados socialistas.

Comparte esto: Facebook

X