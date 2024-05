2 de Mayo

-Día internacional del bullying.

–1519: Leonardo da Vinci muere en Amboise, Francia, a los 67 años. Nacido en las afueras de Florencia en 1452, fue uno de los hombres fundamentales del Renacimiento en Italia. Entre sus principales obras figuran La última cena y La Gioconda, el retrato más famoso de la historia del arte. También fue escultor, arquitecto y estudió la anatomía humana, algo que plasmó en su Hombre de Vitruvio (foto). Como inventor, diseñó una máquina para pulir espejos y fue un pionero de la aviación, 500 años antes del primer vuelo.-

1806: Sale de Santa Elena la escuadra inglesa al mando del comodoro Home Popham con el objetivo de conquistar el Río de la Plata.

-1808. Los madrileños salen a la calle en un levantamiento popular contra las tropas napoleónicas. Los franceses reprimen la revuelta, que queda como un hito en la lucha contra Napoleón, quien había ocupado la península ibérica. En la madrugada del 3 de mayo, las tropas francesas fusilan a unos 80 prisioneros. En total se habla de 400 muertos. Dos célebres pinturas de Francisco de Goya dan cuenta de esos sucesos. El 2 de mayo en Madrid muestra el fragor de la lucha y El 3 de mayo en Madrid es una estremecedora reconstrucción de los fusilamientos.

-1936. Nace Norma Aleandro. Hija de actores, Integró el grupo Gente de Teatro, que dirigía David Stivel, y se la vio en el ciclo televisivo Cosa juzgada. La consagración llegó en 1985 con La historia oficial: Aleandro fue premiada en el Festival de Cannes y la película de Luis Puenzo se llevó el Oscar a mejor film extranjero. Más tarde, se la vio en películas como Cien veces no debo, Sol de otoño y El hijo de la novia.

-1956: Comienza a funcionar la Universidad del Salvador.

– 1975: Nació David Beckham (foto), ex futbolista inglés que se desempeñó en clubes como Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milán y París Saint Germain. Ganó títulos locales en Inglaterra y España, y la UEFA Champions League en 1999 con el conjunto inglés.

– 1977 – Se anuncia el fallo arbitral adverso a la Argentina por el conflicto con Chile por el canal de Beagle.

-1982: Durante la Guerra de las Malvinas, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror en el Atlántico sur, se produjo el hundimiento del crucero argentino “ARA General Belgrano”, un trágico episodio que causó la muerte de 323 argentinos –prácticamente la mitad de las bajas argentinas en todo el conflicto- que permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. El hecho generó una polémica en ambos países, al haberse producido fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. En nuestra ciudad, fue levantado un monolito en la calle Rivadavia y Crucero General Belgrano que recuerda el hundimiento del crucero, a sus muertos y sobrevivientes, entre los cuales se encuentran ciudadanos zarateños y limeños.

-1991: Se funda el diario LA VOZ DE ZARATE, diario regional de la mañana y comienza su ininterrumpida trayectoria, líder en la prensa local y regional.

-2008 : Entra en erupción por primera vez el volcán Chaitén, fueron evacuados 4.000 pobladores de la ciudad homónima situada en el sur de Chile. Las cenizas llegaron hasta Buenos Aires

-2011: Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, muere en un operativo militar en Pakistán. El líder de Al Qaeda tenía 54 años. Estados Unidos lo tenía en la mira por su responsabilidad en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

-2015: La Dra. Irene Dall Agnoletta presentó su libro “A mis heroínas” en la Sala Alfonsina Storni en la Feria del Libro en la Rural. Los motivos que la llevaron a escribir este libro de autoayuda «es como un reconocimiento a sus pacientes, Heroínas, protagonistas de su dolor psíquico».

-2015: Fue inaugurada una muestra pictórica de Enrique Crosatto, en el hall del Centro Cultural Lucy Melo, de Lima.

-2017: Muere Abelardo Castillo, uno de los mayores escritores argentinos. Tenía 82 años. Fue autor de obras teatrales como El otro Judas e Israfel; las novelas El que tiene sed, Crónica de un iniciado y El Evangelio según Van Hutten; además de varios volúmenes de cuentos (Las otras puertas, Cuentos crueles, Las panteras y el templo); la antología cuentos Del mundo que conocimos; los dos volúmenes de sus diarios; y el ensayo Ser escritor. Creó las revistas literarias El grillo de papel, El escarabajo de oro y El Ornitorrinco.

-2017: En la Casa del Docente se realizó un homenaje a los 100 años del Tango «La Cumparsita» escrito por arquitecto uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez en 1916 en el mismo Dora Bas recitó «Tango Argentino», se proyectó un video sobre la “Historia del Tango”, fue musicalizado por el pianistas Marcel Aguirre y la guitarra de Gabriela Camaño la voz de Juan Díaz y el baile con la pareja del Ballet Municipal Tamara Díaz y Levin Do Santos.

-2021: Pandemia de Covid-19, el Municipio dispuso controles de accesos en Avenida Lavalle, Antártida Argentina e ingreso a Lima, donde se implementaron la realización de Testeos Rápidos Aleatorios (hisopados) a las personas que residan en otras ciudades y se dispongan a ingresar a Zárate (foto). Se cerró el tránsito vehicular en Costanera y continúan las escuelas cerradas.

