4 de Mayo

-Día del combatiente de incendios forestales.

-1777: Nace en Buenos Aires el coronel Martín Jacobo Thompson (foto). Marino de Guerra, reconocido como el primer capitán de puertos o Prefecto. Tuvo una destacada actuación en los hechos que desembocaron en la Revolución de Mayo. La Escuela de Suboficiales de Prefectura, lleva su nombre.

-1820: El gobierno de Chile nombró a San Martín general en jefe de la expedición al Perú.

-1892: Nace en Zárate, Horacio Belisario Pérez de la Torre. Fue médico y militante radical ocupó la presidencia del Comité local, fue concejal, consejero escolar, senador provincial y diputado nacional y el director del Hospital de Zárate inaugurado el 23 de abril de 1930.

-1920: Muere en Buenos Aires el doctor Osvaldo Magnasco. Político y jurisconsulto, fue el ministro de Justicia durante la segunda presidencia de Julio A. Roca.

-1929: Nace en Bruselas, Audrey Hepburn, actriz belga e icono del glamour. Ganará el Oscar a la mejor actriz en 1954 por la deliciosa comedia romántica “Vacaciones en Roma”. Más tarde actuó en películas de éxito como Sabrina (1954), Historia de una monja (1959), Desayuno en Tiffany (1961), Charada (1963), My Fair Lady (1964).

-1940: El Centro Cultural y Recreativo «9 de Julio» organizó un baile con la Orquesta Poggi.

-1940: En el Cuartel III el Club Atlético Cultura realizó una velada danzante con la Orquesta de Pedro Domínguez.

– 1949. La tragedia del Torino .El avión que lleva al plantel del Torino de vuelta a su ciudad tras jugar en Portugal se estrella cuando está por tocar tierra. La nave impacta contra el muro de contención de la Basílica de Superga, en la colina de Turín. Mueren 31 personas, entre ellas, 18 jugadores del club italiano. El Torino era en ese momento el equipo más fuerte de Italia y la base de la selección. Venía de ganar cinco campeonatos al hilo. River viajó a jugar un partido a beneficio del Torino que, en agradecimiento, incorporó la camiseta blanca con banda roja como suplente de su vestimenta color bordó.

-1968: El Club Ferroviarios Unidos de Manuel de la Torre 1717 comienza con sus bailes en esta sede con el concurso musical de la Tropical Barrientos con Rogelio El Cumbiano, Los Sudamericanos (ex Vickings) y la Típica Domínguez.

-1971: Aparece el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman. En aquel momento, representaba una novedosa experiencia periodística. Consistía en un tabloide de 24 páginas inspirado en Le Monde, de París. Entre sus principales periodistas se encontraban Juan Gelman, Horacio Verbitsky, Carlos Ulanovsky y Miguel Bonasso.

-1979: Margaret Thatcher se convierte en la Primer Ministro del Reino Unido.

-1980: Muere Josip Broz, más conocido como Mariscal «Tito». Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte, fue jefe de gobierno y luego presidente de Yugoslavia, bajo un régimen comunista de partido único. Tras su muerte, Yugoslavia se sumió en una profunda crisis al reavivarse las tensiones nacionalistas entre los pueblos que la componían que llevaron a una sangrienta guerra civil y su posterior disolución.

-1982: En el marco de la Guerra de las Malvinas, un avión argentino hunde el destructor Sheffield (foto), la nave más moderna de la flota británica. El Sheffield fue detectado por primera vez por un avión de reconocimiento P-2 Neptune a las 7:50 del 4 de mayo. El avión mantuvo a los barcos británicos bajo vigilancia y comprobó de nuevo la posición a las 8:14 y a las 8:43. Dos aviones Super Étendard armados con misiles Exocet despegaron desde Río Grande a las 9:45 y se encontraron con un avión Hércules C-130 a las 10. A las 10:35, el avión de reconocimiento se elevó a 11.170 metros y detectó dos contactos. Al volar a muy poca altitud, ambos cazas se elevaron a 160 metros para verificar el contacto pero, al no encontrarlos, decidieron continuar. Se acercaron 40 kilómetros y se elevaron de nuevo y, tras unos pocos segundos de rastreo, sus objetivos aparecieron en las pantallas del radar. Ambos pilotos cargaron las coordenadas en sus armas antibuque, descendieron y después de una revisión de último minuto arrojaron sus misiles Exocet a las 11:04 desde unos 30 a 50 kilómetros de sus objetivos. No fue necesario que los aviones volvieran a cargar combustible en el aire y aterrizaron en Río Grande a las 12:04. Fueron 20 marinos abatidos.

-2000: Se inaugura el Bachillerato para Adultos en la Escuela Media Nº 2. Era la directora del establecimiento Viviana Ledesma.

-2003: Se llevó a cabo el espectáculo «Zárate Canta a Malvinas» con la participación de Coro Municipal de la Tercera Edad, Iris Borda y Victoria Calí, Las guitarras de Jorge Noguera el Grupo Renacimiento, en Coro Municipal Encantando, Silvana Gómez , Los del Canto, y Las Voces de la Alborada.

-2006: Muere en Buenos Aires la actriz y directora Alejandra Boero, pionera del teatro independiente. Fue fundadora junto a Pedro Asquini del «Nuevo Teatro», institución teatral y cultural. En 1970 creó Andamio 90 y formó su propia escuela de arte dramático. Nació el 9 de diciembre de 1918.

-2011: La escritora Nélida Berenguer fue distinguida en la 37º Feria del Libro, llevada a cabo en La Rural, por su destacada labor en la actividad literaria recibiendo una plaqueta y un diploma de reconocimiento por parte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

-2013: Se llevó a cabo una jornada de folklore en el Almacén Cultural Cooperativo con Gustavo Patiño que presentó “Ofertorio”, un homenaje al poeta tilcareño Germán “Churqui” Choquevilca, en el bicentenario del éxodo jujeño

