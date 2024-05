Se confirmaron los 70 despidos e intervino el Ministerio de Trabajo

La Unión Obrera de laConstrucción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate “gana tiempo” para organizarse y movilizar las tropas tras confirmarse los 70 despidos y el peligro de otros 500 obreros más que podrían perder su empleo en el proyecto Carem.

A mediados del mes pasado, el gobierno nacional despidió a 70 obreros de la construcción que desempeñaban tareas en la construcción del proyecto de reactor nuclear CAREM en Lima.

A finales de mes, intervino el ministerio de Trabajo, dictando una conciliación obligatoria provincial que no llegó a “buen puerto” ya que el gobierno nacional fue intransigente en su postura y decidió finalizar el contrato con 70 trabajadores. Aunque la Uocra advierte que podrían ser otros 500 trabajadores más, con lo cual llegarían a 570 obreros en total y la suspensión total de la construcción de este nuevo reactor, denominado Carem.

Ahora, nuevamente intervino el ministerio convocando a una conciliación obligatoria ayer, la cual convocó a decenas de trabajadores de la Uocra en la puerta de calle General Paz entre Maipú y Chacabuco con bombos y redoblantes expresando su malestar ante la ola de despidos.

En cuanto a la conciliación, se presentó la Uocra, la empresa contratista Masoero y representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Las partes no llegaron a ninguna resolución, sólo fijar una nueva audiencia, convocando a un Cuarto Intermedio, para el próximo martes a las 12:30 en la delegación local del ministerio de trabajo bonaerense.

Las infructuosas negociaciones hacen perder las esperanzas de la Uocra en el marco de un gobierno nacional que ya ha fijado posturas respecto a un achicamiento general del Estado y del plan nuclear, el cual no está dentro de sus prioridades.

La Uocra, en tanto, permanecerá en “estado de alerta y movilización”, y advierte sobre una ola de despidos que podrían llegar a 570 obreros del Carem y una avanzada general sobre contratos vinculados a la empresa Nucleoeléctrica Argentina.

ATE PONE EN DUDA LA CONTINUIDAD DEL CAREM

El titular del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional ZárateFernando Pérez, advirtió que está en duda la construcción de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM 25).

Se trata del “primer reactor argentino de 25 megavatios, una obra insignia y una esperanza del sector nuclear”, remarcó el dirigente.

“Hoy solo queda un fideicomiso que no tiene quién firme para pagarle a las empresas contratistas. Entonces el proyecto tiene un panorama gris, principalmente para los asalariados”, aseguró el secretario general de ATE local.

Esta situación tiene relación con las empresas que el gobierno de Javier Milei quiere privatizar. “La Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) cuenta con 3 mil trabajadores y tiene proyectos de energía con ganancias por U$D350 millones al año”, dijo Pérez.

“Los diputados firmaron su privatización en lo que constituye una entrega de la soberanía energética en beneficio de los amigos del Presidente”, lanzó. “La única esperanza que tenemos es en los senadores”, concluyó en referencia a la aprobación de la Ley Bases.

