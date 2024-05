Trabajadores de la construcción convocaron a un paro y se movilizarán a la Rotonda

“En Atucha y el Carem no sobra nadie”, así reclamaron los trabajadores nucleados en la Unión Obrera de la Construcción local (Uocra Zárate) ante 70 despidos de trabajadores del proyecto Carem y la amenaza de un recorte profundo y abrupto en el sector que plantea la suspensión del plan nuclear y, por ende, la obra del Carem y de la nueva central de Atucha 3.

A raíz de la “motosierra” del gobierno de Milei sobre el sector nuclear, el gremio decretó un paro por tiempo indeterminado y movilización.

A raíz de tal situación, a partir de hoy todos los trabajadores de la construcción que desarrollan tareas en Atucha 1 y II, pararán; por ende todo el sector nucleoeléctrico se verá afectado por este paro y por la sensación de incertidumbre que rodea al personal que opera y mantiene las centrales nucleares; dado que desde la Uocra hablan de que todo el sector trabajador nuclear debe ser “solidario; hoy vienen por el Carem pero luego irán por la privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina y, si no pueden, van a empezar a recortar al personal”, advirtieron desde la Uocra local. ““Esto viene en serio, la presencia de todos los trabajadores en la calle es fundamental. Hoy son 70, luego 20 más y así. Cuando queramos reaccionar el Carem estará suspendido y habrá despidos de personal de todos los rubros y sindicatos”, anticiparon desde el gremio de la construcción.

SE AGUDIZA EL CONFLICTO

En la asamblea realizada la semana pasada, la UOCRA de Zárate decidió hacer un paro por tiempo indeterminado para reclamar la reactivación de la obra del primer reactor nuclear argentino (Carem- 25) que se estaba haciendo en el Complejo Atucha. Como respuesta, el Gobierno puso primera.

Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo con Nucleoeléctrica y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) están “trabadas”, y pese a que hay una audiencia para mañana martes; desde el sindicato evaluaron que no se llegará a buen puerto. “Sólo dilatan el tiempo”, se lamentaron desde la Uocra.

Y es por ello que hoy, pese a tener una audiencia mañana, movilizarán a todos los trabajadores a las rutas. Con la medida de fuerza, el gremio busca no solo la reincorporación de las personas cesanteadas sino también la reactivación de las obras paralizadas.

Según el propio secretario general de la UOCRA local, Julio González, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está sin autoridades “a propósito” para permitir el recorte de trabajadores. Cabe señalar que tal organismo estatal es el encargado de administrar la obra del Carem 25.

Casualmente o no, el viernes pasado salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto 380/24 en el cual se designaron a las autoridades del organismo nuclear. Después de meses, la administración de Milei le aceptó la renuncia a Adriana Serquís, y reconoció la necesidad de designar a nuevas autoridades «para «garantizar el normal funcionamiento del organismo».

Los elegidos por Javier Milei y Luis Caputo son Germán Guido Lavalle, como presidente, y Luis Alfredo Tomás Rovere, como vice. El primero es un doctor en ingeniería nuclear con experiencia académica y empresarial. De hecho, fue rector del ITBA y de la UADE y ya había estado en la CNEA como gerente de relaciones internacionales. A su vez, fundó y es CEO de una pyme vinculada al desarrollo de software.

MOVILIZACION Y CARPA EN LA ROTONDA

La problemática de Carem se suma a los recientes despidos en el sector; en tanto la seccional local ya suma 1.200 desvinculaciones por freno de obras públicas.

A raíz de esta situación es que hoy se movilizarán y concentrarán los trabajadores de la construcción en la rotonda de acceso a las centrales nucleares a las 5 de la madrugada.

Y luego se movilizarán, a las 11:30, a la rotonda de acceso a nuestra ciudad donde planifican instalar una carpa en reclamo de la parálisis de las obras en el sector nuclear. “Si no hacemos fuerza entre nosotros, no nos ayudará nadie”, pidieron desde el sindicato, y es por ello que convocan a todos los trabajadores de la construcción a esta concentración.

La UOCRA Zárate impulsa acciones contra los despidos y recortes en el sector nuclear. Reclamo de trabajadores de la construcción en las centrales nucleares.

Comparte esto: Facebook

X