Cayó parte de la banda de zona norte que abría autos en la calle para buscar llaves de casas a las que entraban a robar

El fin de semana los siete individuos entraron a una casa en Don Torcuato y se llevaron US$ 40.000. Se cree que usaban inhibidores de alarma para robar las llaves de las casas que los dueños suelen dejar en sus autos para luego hacer entraderas.

Ocurrió el sábado a las cuatro de la madrugada. Siete delincuentes armados ingresaron en una propiedad situada al lado del Hindú Club, en Don Torcuato.

Sorprendieron y maniataron a los miembros de la familia, que dormían, y les robaron dinero, celulares, perfumes y una consola PlayStation.

El hecho de que las víctimas no se resistieran en ningún momento hizo que, aunque los asaltantes los ataron con precintos, no les causaran lesiones.

El dueño de casa, informó que el 27 de abril pasado había “perdido” las llaves de su casa en San Isidro.

Según confirmaron fuentes judiciales, los investigadores comprobaron, mediante la inspección de las imágenes de cámaras de vigilancia y del sistema Anillo Digital, que los ladrones se movilizaban en un Peugeot 208 blanco que tenía pedido de secuestro activo por robo en Almirante Brown, del 9 de abril pasado. El último movimiento del vehículo captado tras el robo fue en el partido de San Martín.

ALLANAMIENTOS Y LA CAUSA JUDICIAL

Efectivos policiales se dirigieron a Villa Lynch, en ese municipio. El domingo a las 3, el auto fue hallado. Luego se hicieron dos allanamientos de urgencia en sendas propiedades de la zona que derivaron en la detención de cinco jóvenes con antecedentes ante la Justicia de menores.

Debido a que se incautaron dos armas de fuego (un revólver Colt calibre .38 y una pistola Bersa Thunder calibre .9mm, ambas con municiones); inhibidores de alarma, precintos y una cantidad importante de llaves cuyo origen aún se desconoce, los investigadores estiman que la banda operaba utilizando dichos inhibidores para robar llaves de casas que se encontraban dentro de vehículos para luego hacer entraderas y escruches.

Ahora la causa 14-11-1094-24, caratulada como “robo doblemente calificado y agravado por uso de arma de fuego, por cometerse en poblado y en banda y con encubrimiento”, pasará a a la UFI Descentralizada de Don Torcuato.

CASO EN CAMPANA

Este hecho no es nuevo, es una modalidad repetida Hace no mucho tiempo, una familia de la ciudad de Campana, a quien le robaron la llave de la casa del auto en Palermo y la documentación que certificaba el domicilio, fue igualmente asaltada en su vivienda de esa ciudad.

A ESTAR ALERTA

Atención entonces de dejar llaves de viviendas en los automóviles al estacionarlos en la calle, siempre hay delincuentes atentos que utilizan esa trampa de inhibir la cerradura automática para después abrir el vehículo y robar llaves y otros objetos de valor que puedan estar en el mismo.

