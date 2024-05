Otra jornada de protesta en la Rotonda

Ayer por la tarde se llevó a cabo una nueva audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense para tratar de solucionar el conflicto por 77 despidos de trabajadores de la construcción pertenecientes a la obra del reactor nuclear Carem en Lima.

Pero tal como lo adelantó la Unión Obrera de de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fue “estéril” y no se llegó a una solución. Los 77 despidos están confirmados. Además, en la audiencia no participó la principal “pata” estatal que es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

No obstante, el viernes pasado se produjeron otros 91 despidos de trabajadores pertenecientes a una empresa contratista del Carem, Masoero, a quienes se les había finalizado el contrato.

Pero la firma aceptó volver a tomarlos por dos meses. O sea que a los primeros despidos se le sucedieron otros nuevos que empujaron a la Uocra a movilizarse y generar tales reclamos en las rutas.

Lo que plantean desde el gremio de la construcción es que los 77 primeros trabajadores ya están desempleados y no hay vuelta atrás; los otros 91 en dos meses también se quedarán sin empleo y así, hasta llegar al total de 570; paralizándose totalmente la obra del Carem.

La paralización de la obra Carem 25 fue por una decesión del gobierno nacional aduciendo que no hay fondos, a pesar de que registra un avance del 80%. Hasta el momento rigen las medidas de fuerza de paro por tiempo indeterminado en el sector nuclear y movilización.

Conciliación obligatoria

Por otro lado, las empresas contratistas y Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares de Atucha I y II, le pidieron al Ministerio que interponga una nueva conciliación obligatoria, ya no por el asunto de raíz que son los despidos sino porque la postura del gremio de la Uocra afecta la operatividad de las centrales nucleares, ya que al paro por tiempo indeterminado se adhirieron trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza. Entonces Atucha I y II se vieron afectadas en el normal desarrollo de sus actividades productivas.

Se espera que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación y así obligar a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo y seguir en una mesa de negociación.

“SIN ECOS DEL SECTOR POLITICO»

En tanto, nadie del sector político salió a manifestar su posición política respecto al tema que involucra, nada más ni nada menos, que al sector nucleoeléctrico; emblema productivo de Lima y del Partido de Zárate.

Trabajadores de la construcción en otra jornada de lucha en la Rotonda.

