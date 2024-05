Independiente enfrenta a Regatas San Nicolás

Desde las 21 horas de hoy, en su gimnasio «Omar Olguin» Independiente de Zárate le pondrá cierre a su participación en la fase regular de la Liga Federal.

El conjunto zarateño estará recibiendo al puntero de la subzona «B» (conferencia Sudeste) Regatas San Nicolás.

Un partido que no define posiciones sea cual sea el resultado por cuanto Regatas ya se aseguró hace dos fechas atrás el primer lugar e Independiente, con su derrota de la semana anterior ante Belgrano de San Nicolás quedará séptimo en las posiciones.

Aún así para el elenco nicoleño el partido tiene un plus ya que en caso de ganar hoy en Zárate se quedará con el primer puesto en las dos zonas de la Conferencia Sudeste lo que le otorgará ventaja de localía en todas las instancias de play offs.

Del lado de Independiente aún le quedará una instancia más por jugar y será el primer cruce de play in (si no hay cambios se jugará el sábado próximo) ante un rival que se definía anoche.

En ésta primera fase participaron en la subzona «B» de la Conferencia Sudeste siete equipos, Belgrano, Somisa y Regatas (todos de San Nicolas), San Martín y Los Indios (ambos de Junín), Independiente (Zárate) y Colón (Chivilcoy).

Bruno Pracchia, jugador de Independiente de Zárate

