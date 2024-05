Un detenido por incendiar la camioneta de un panadero

El pasado 24 de abril, sucedió un hecho insólito en nuestra ciudad; un encapuchado le incendió el auto a un panadero porque no quiso darle más pan.

Según las primeras investigaciones, un encapuchado fue el responsable de incendiar una camioneta Renault Duster blanca perteneciente al comerciante de una panadería en barrio 25 de Mayo.

La familia damnificada, identificó al supuesto agresor, denunciando que este hombre lo hizo de forma adrede porque se negaron a seguir ayudándolo regalándole pan. El vehículo estaba en el frente de la casa y las llamas tomaron parte del ingreso de la vivienda. Afortunadamente no hubo heridos y el personal policial aprehendió al sujeto.

Recién en la tarde del martes, efectivos de la comisaría primera de Zárate realizaron la detención de un sujeto apodado “El tuerto”, en una vivienda de calle Pavón al 2000.

“Este es el hijo de mil que me prendió fuego la camioneta y la casa estando toda mi familia adentro porque no le di nada cansada de darle a todos colaboramos con mucha gente, comedores, iglesia, canchas de fútbol, eventos que hace el municipio y así te paga”; había publicado la víctima en redes sociales con el video donde se ve el hecho.

Luego de los aportes de la víctima y de las tareas de investigación de la fiscalía, la policía realizó un allanamiento en la vivienda mencionada de barrio Reysol y detuvo al sujeto de 29 años indicado como el presunto autor del hecho.

Tomó intervención el Juzgado de Garantías N.º 2 en la causa caratulada cómo “incendio”.

