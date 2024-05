La actualidad de Toyota y cómo la afectan las inundaciones en Brasil

Gustavo Salinas, presidente y CEO de Toyota Argentina, habló con la prensa en el lanzamiento del nuevo Corolla Cross sobre el futuro del mercado local, la necesidad de reacomodar la economía y los efectos colaterales de las inundaciones en Brasil.

Este año 2024 de por sí ya es complejo, se añadieron las dificultades en este último tiempo a raíz de las fuertes inundaciones que azotan a Brasil.

“En Toyota seguimos apostando al mercado interno, con lo cual seguimos con volúmenes muy altos establecidos. Eso implica un esfuerzo muy grande, endeudarse más y acercar los precios al mercado lo mejor posible para poder sostener esos volúmenes”, explicó el ejecutivo.

En esa línea, las proyecciones para este año son similares a las de 2023. “Tenemos planteado vender casi la misma cantidad de vehículos, prácticamente cerca de las 90.000 unidades. A nivel mercado tenemos una expectativa de 380.000 ventas”, comentó. “Si el mercado continúa recuperando paulatinamente , serían factibles esos números”, completó.

No obstante, más allá de ver con síntomas de mejora al sector, Salinas señaló que todavía hay “algunos aspectos que están distorsionando la competitividad del mercado”. “El Gobierno sabe que nuestra industria no puede estar preparada sólo para el mercado doméstico porque no tendría ningún tipo de sustentabilidad. Creo que deberíamos seguir avanzando en mejorar la productividad y que eso redunde en mayor exportación, producción y empleo”, precisó.

UN POSIBLE CESE DE LA PRODUCCION

Las inundaciones sin precedentes en los ríos de Río Grande do Sul, en Brasil, es un tema que impacta directamente a la producción de Toyota en la Argentina. El hecho, que ya se cobró la vida de 100 personas según el último reporte de Defensa Civil, también generó complicaciones para la zona productiva de Porto Alegre.

Lo de Brasil es una situación muy grave porque Toyota tiene tres o cuatro proveedores que directa o indirectamente impactan en nuestra planta de Zárate. Por los próximos diez días y, por la disponibilidad de partes que se tiene se no corre riesgo.

“Todo depende de lo que vaya a pasar en los días siguientes, no sólo si pueden producir sino acceder a ellas para traerlas hasta acá. Si la situación no tiende a mejorar, hay alguna probabilidad de tener que parar la producción. Lamentablemente, las expectativas en cuanto a clima no son auspiciosas. Estamos siguiendo el tema de cerca”, amplió Salinas.

El CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, estuvo presente en el lanzamiento del nuevo Corolla Cross.

Tres turnos en la planta de Zárate

Más allá de la puntual situación brasileña, Salinas confirmó no tener problemas con proveedores y que la planta de Zárate continúa produciendo en tres turnos, aún con la baja en la producción respecto a 2023. Por otro lado, también ofrecieron un programa de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, alcanzando a «400 empleados sobre un total de 8600» medida que está en sintonía con otras automotrices.

No obstante, aclaró que, de establecerse la demanda futura y crecer en volumen, “tendremos que reponer la dotación si fuera necesario”. En relación al tercer turno de trabajo, señaló que se mantiene pero con una reducción del ritmo de producción “para acomodarlo a la demanda actual”.

Inundaciones en Brasil

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el sur de Brasil ya dejaron más de100 muertos y 1,5 millones de damnificados, en vísperas de nuevos temporales que van a afectar aún más a la región, informaron las autoridades regionales.

Además, la Defensa Civil ha contabilizado, hasta el momento, más de 130 desaparecidos y 362 heridos por las lluvias e inundaciones sin precedentes que afectan principalmente al estado de Rio Grande do Sul.

Hasta el momento, 401 municipios se han visto afectados; “prácticamente todo el estado”, señaló en una rueda de prensa Eduardo Leite, gobernador de Rio Grande do Sul, la región más damnificada por las lluvias.

