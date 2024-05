Ante la llega del frío, se lanzó oficialmente la campaña «Nadie durmiendo en las calles»

Desde el invierno del 2017 que la ONG “Restaurando Vidas” ayuda a personas en situación de calle, otorgándoles asilo en la ciudad de Zárate.

Esta Organización No Gubernamental cumplirá el próximo 2 de junio siete años al servicio de las personas cada invierno, para darles comida, techo y así pasar los días más fríos del año. Además, durante el año mantienen otras actividades relacionadas con el aprendizaje de oficios y la ayuda mutua con personas en situación de vulnerabilidad social.

En esta oportunidad, y con la llegada del frío, esta entidad volverá a lanzar su campaña “nadie durmiendo en las calles de Zárate”, con el apoyo de la Cámara Pastoral y del Ejecutivo municipal.

“Restaurando Vidas” tiene su sede en la iglesia donde se congregan, en el barrio Malvicino, en calle Larrea 2933.

Por otro lado, la residencia de hombres en situación de calle está montada en Bernardo de Irigoyen 2790 y también mantienen una residencia para mujeres en situación de violencia de género en calle Teodoro Fels 1407.

“En esta oportunidad tendremos un fuerte apoyo del Ejecutivo municipal, que nos acompañará los lunes, miércoles y viernes a entregar comida. Además, llevará a cabo un relevamiento de personas en situación de calle con el fin de invitarla al refugio que tenemos”, confirmó Daniel Martínez, titular de la ONG.

La dinámica es la siguiente: por un lado salen a repartir comida a gente en situación de calle tres veces por semana y de forma conjunta con el Municipio, quien se encargará de relevar a estas personas. A su vez, se los invita a ir al asilo. “Muchas veces no quieren ir al asilo. Hablamos con ellos, los escuchamos y le ofrecemos cama, techo y comida pero no quieren. Quizás deciden quedarse en los cajeros para seguir pidiendo o quieren seguir tomando alcohol, ya que muchas de estas personas están atravesadas por diversas adicciones”, aclaró Martínez.

Precisamente la ONG Restaurando Vidas tiene una fe y una creencia evangélica que los guía pero un espíritu altruista muy importante, que los lleva a misionar todos los días rescatando gente en situación de calle.

“El municipio nos acompañará en esta tarea y también nosotros iremos a otros puntos con nuestra brigada de rescate. Estaremos todos los días al servicio de esta gente, saliendo a buscarlos, ofreciéndoles comida y convocándolos a ir al refugio. También vemos que muchos de ellos tienen perros y eso no es problema, siempre y cuando se traigan los perros y queden afuera del refugio. Dentro de los dormitorios, al ser compartidos, no queremos animales”, agreǵo el titular de la ONG.

Cabe señalar que es la única entidad que trabaja en esta función social a nivel local, con el apoyo de la Cámara Pastoral local y ahora con la ayuda del municipio.

En caso de ver a alguien en situación de calle se acercan, escuchan, dialogan con esta persona, se interiorizan de su vida y luego le ofrecen un lugar temporario, por el invierno, pero que significa un nuevo punto de partida para una nueva vida. De allí el nombre de la ONG.

“Este año tendremos la ayuda municipal que colaborará con la comida, a prepararla, en la donación de algunos comestibles y articulará con nosotros para aquellas personas que presenten consumos problemáticos de drogas”, subrayó Martínez.

Integrantes de la la ONG “Restaurando Vidas” que lleva siete años al servicio de las personas cada invierno, ayer en la presentación.

Cómo funciona el refugio

Cabe recordar que durante el 2023 se atendieron 54 personas en situación de calle, esperando que este año pueda disminuir esa cantidad.

El refugio de la ONG brinda el ingreso a las 17 horas, dando una merienda, baño, ropa, cena, el lugar para dormir y un desayuno a la mañana, saliendo desde las 9 horas y pudiendo regresar todos los días.

En tanto, aquellas personas interesadas en colaborar pueden hacerlo con ropa, artículos de higiene personal, toallones, sabanas, frazadas, alimentos como yerba, azúcar, mate cocido, dulce, salsa, fideos, arroz y verduras. Para donar e interiorizarse sobre la entidad, pueden ingresar al perfil de Facebook; “Restaurando Vidas”. También puede ayudar a la ONG a través de una cuota mensual por mes abonando con Mercado Pago al alias RESTAURANDO.VIDA.ONG.

