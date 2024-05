La última vez que nevó en Zárate: qué tiene que pasar para que vuelva a suceder

Esta semana podría ser la más fría en casi toda la provincia de Buenos Aires. Con la llegada de otra ola de frío, se podría registrar una fuerte helada y probabilidad de nevadas para algunas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana empieza con una mínima de 3 grados para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y marcas de entre 6 y 8 grados para el resto de la semana. el día más frío llegará durante el fin de semana: será el sábado 25 de mayo, jornada que podría registrar la temperatura más baja en lo que va del año. Para ese día, que será feriado, se esperan 4 grados de mínima en la Ciudad y 2 grados en el Gran Buenos Aires.

En tanto, afirmó que es posible que ocurran eventos de nieve en regiones donde este fenómeno es habitual, como la Cordillera de los Andes, «en particular en su centro». «Desde el jueves en adelante pueden haber nevadas mucho más aisladas en sectores del llano de Patagonia, la región de Cuyo y las sierras de Córdoba y San Luis», consignó. «También se van a estar registrando nevadas en las zonas elevadas de provincias como Catamarca, La Rioja y San Juan».

Por su parte, el ingeniero Eduardo Rollero compartió un mapa que alertó por la llegada de una fuerte helada para el domingo 26 de mayo en todo el territorio bonaerense, que en algunas localidades podría derivar en nevadas.

De esta forma, junto a las bajas temperaturas, se esperan heladas entre fuertes y moderadas, mientras que en algunas zonas de las sierras bonaerenses podría caer nieve. No es normal que se registren nevadas en Buenos Aires debido a que tiene un clima templado y con inviernos relativamente suaves. Además, está situada en una zona costera, lo que significa que la temperatura del aire suele estar moderada por la presencia del mar.

Sin embargo, no es imposible que nieve. De hecho, ya sucedió en la ciudad en varias oportunidades a lo largo de la historia, y la última vez que nevó de manera significativa fue en el año 2007.

Para que caiga nieve en Buenos Aires, se necesita una combinación de varios factores:

– Aire frío: La temperatura en todas las capas de la atmósfera, desde la superficie hasta la altura donde se forman las nubes, debe ser igual o inferior a 0 °C. No es suficiente con que la temperatura en la superficie sea baja, ya que, si el aire en las capas superiores es cálido, los copos de nieve se derretirán antes de llegar al suelo.

– Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve. Esto significa que las nubes deben estar a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan y se transformen en gotas de lluvia.

– Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes. Cuanto más húmeda sea la atmósfera, más probabilidades hay de que se formen nubes que produzcan nieve.

RECOMENDACIONES DEL SMN POR FUERTES NEVADAS

– Amarillo: Evitar actividades al aire libre. Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

– Naranja: Evitar actividades al aire libre. Prever una reserva adicional de comida y agua potable en caso de abandonar tu hogar. Cortar el suministro eléctrico y el gas. Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Permanecer en tu vehículo, no intentar caminar para alejarse del temporal. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El día que nevó en Zárate

El 9 de julio del 2007 sorprendió a zarateños una intensa nevada como hacía largos años que no sucedía. Era un día lunes, feriado por ser el Día de la Independencia. En ese entonces, los zarateños vieron nevar en la ciudad después de más de treinta años.

Durante los días previos a aquella nevada, se produjo la entrada de una masa de aire frío polar que afectó a casi todo el territorio argentino y parte de Uruguay y Paraguay. Como consecuencia, entre los días 6 y 11 de julio se registraron temperaturas muy bajas en gran parte del país.

La presencia simultánea de este aire muy frío, tanto en la atmósfera como en la superficie, generó una precipitación en forma de aguanieve y nieve, aún en localidades donde nunca había sucedido.

Todo comenzó esa madrugada con una nevisca en las localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires, y continuó durante la mañana y las primeras horas de la tarde hacia la Capital Federal, La Plata, el norte bonaerense y el conurbano. Después del mediodía, cuando el frío se intensificó, se convirtió en nieve.

Alrededor de las 19 horas de ese día, Zárate pasó a convertirse en una verdadera postal navideña propia de cualquier ciudad europea, al continuar albergando a una copiosa nevada que caía desde el cielo oscuro.

Según el parte de Prefectura de ese día, la temperatura en la ciudad nunca bajó de los cero grados, y durante la tarde y noche, en plena nevada, se registró la marca de un grado y tres décimos.

Así los zarateños vivieron hace dos años un feriado muy especial, emocionante y festivo. La anterior nevada a ésta, se había producido el 16 de julio del año 1973

Comparte esto: Facebook

X