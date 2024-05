El partido entre Central y Lima se destaca en la fecha futbolística del fin de semana

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha del Campeonato Oficial de Primera División «A» que organiza la Liga Zara teña de Fútbol.

Sin dudas el encuentro entre Central Buenos Aires y Lima FBC (campeón y subcam peón de la temporada anterior) se destaca en la jornada futbolística. Además, Lima FBC es uno de los líderes (junto a Estrada FBC) e invicto del presente certamen.

LA PROGRAMACION

Esta será la programación completa para el fin de semana.

Sábado 25 de Mayo

Paraná vs Belgrano

Cancha: Sarmiento. Hora rios: 11 horas (5ta división), 12.30 horas (6ta división) y 13.30 horas (1ra división).

Malvicino vs San Miguel

Cancha: Malvicino. Hora rios: 11.30 horas (3ra división), 13 horas (5ta división), 14.30 horas (1ra división).

Estrada FBC vs Villa Ciriaco

Cancha: Central Bs. Aires. Horarios: 13.30 horas (3ra di visión) y 15.30 horas (1ra di visión).

Domingo 26 de Mayo

Central vs Lima FBC

Cancha: Central Bs. Aires. Horarios: 12 horas (3ra división), 13.30 horas (5ta divi-sión), 15 horas (1ra división) y 17 horas (6ta división).

Ferroviarios vs Sarmiento

Cancha: Ferroviarios Unidos. Horarios: 13 horas (5ta división), 14.30 horas (1ra división) y 16.30 horas (3ra división).

Sergio Pereyra (Lima FBC) Carlos Jausoro (Central Buenos Aires)

